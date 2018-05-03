台每年千億黑錢 多出入大陸

2018年05月03日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

產業及部門弱點評等表

台灣洗錢7大區域及9大類型

行政院洗錢防制辦公室昨發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、第三方洗錢等9大類犯罪，平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得，從台灣流出及流入7個國家或地區，但無論是流出或流入，大陸都是排名第一。

11月評鑑不過 列洗錢黑名單

亞太防制洗錢組織（APG），將在11月對我洗錢防制成效進行第三輪相互評鑑，如果台灣無法通過評鑑，將被列入洗錢高風險的名單，未來國際資金進出台灣會受到國際嚴格審查，金融機構要設海外分支也會受影響，因此行政院對11月的評鑑非常重視。

洗防辦昨在喜來登飯店舉行「國家洗錢及資恐風險評估報告」發表會，包括行政院長賴清德、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄都出席活動。邱太三在聚光燈下、掛著耳麥進行報告。賴揆形容，邱太三就像蘋果創辦人賈伯斯再世，用發表iPhone的精神呈現報告書的重要性，值得嘉許。賴揆期許，全體國人共同支持，讓台灣在11月的評鑑，可以一舉過關。

依洗防辦的評估，台灣深受洗錢「非常高度威脅」及「高度威脅」的犯罪共有9大類型，包括毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪汙賄賂、第三方洗錢，以及仿冒盜版侵害營業祕密等智財權犯罪。

9類型犯罪 具高度以上威脅

洗防辦表示，這些犯罪所得，從台灣流出去的前4個國家或地區，分別為大陸、香港、澳門、馬來西亞，另有3國名列第5，包括菲律賓、印尼及越南；而流入的前5個國家及地區，包括大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

對於這些「黑錢」的估算，在毒品販運項目，依據查獲各級毒品數量大盤市價與查扣金額估算，每年約180億元；詐欺類型估算每年平均350億元流出；組織犯罪所得估算每年平均約百億元；貪汙犯罪近3年平均每年4億元；走私依海關私菸估計，每年犯罪所得10億元；證券犯罪各類型合計每年約160億元；第三方洗錢每年約150億元；稅務犯罪逃漏稅額約50多億元；智慧財產犯罪近年平均約7億元，合計洗錢資恐金流約達千億規模。

(中國時報)