虛擬幣洗錢 金流難追查

2018年05月03日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

台灣每年究竟有多少黑錢進出？官方數字是千億元，但承辦經濟案件的刑事局警官認為，以台灣詐騙集團行騙天下，以及跨境毒品走私不斷，這些重大犯罪所得的黑數，遠超過官方統計。這些「境外犯罪」，要查出金流，從洗錢水頭再揪出幕後首腦，坦白說，是個「不可能的任務」。

早期不法集團為將贓款漂白、洗到國外，利用地下匯兌、虛設公司，或以空中飛人夾帶現金闖關等方式，甚至透過漁船往來兩岸運鈔。此外，銀樓、販售外籍商品的商店、旅行社，都會幫台商、外籍移工、詐團等洗錢。而在去年新版《洗錢防制法》實施之前，警方經常查獲車手夾帶鉅額現鈔企圖闖關出境，因沒有沒入或罰鍰規定，查獲後均還給旅客，讓地下匯兌集團前仆後繼犯案，直到新法實施才收斂。

如今隨虛擬貨幣及網路銀行盛行，以比特幣、支付寶等第三方支付洗錢就輕鬆許多，一個按鍵，大筆金錢從數十個人頭帳戶在全球繞好幾圈，根本難以追查。

警政署統計，去年7月至今年3月，全台共移送76件洗錢案，其中詐欺洗錢65件，占85％，另賭博3件、重利及銀行法4件。警方坦言，販運毒品極難追查金流，反而是破獲在台詐團基地，靠的就是以錢追人。

但詐團非省油的燈，看準比特幣不易追查的特性，成立比特幣洗錢中心，車手搖身變成水頭。嫌犯以贓款購買比特幣後，再透過手機APP錢包轉到其他比特幣帳戶，透過5層虛實混合的洗錢模式，1個月內就轉出5000多萬贓款，並非難事。

再從調查局洗錢防制處破獲案例來看，其鎖定海外公司洗錢案，多是利用人頭公司，以美金等貨幣，轉入人頭公司OBU帳戶，再由該帳戶轉匯至東南亞公司或個人帳戶，再匯至指定帳戶。查獲案件有限，實因力有未逮。

(中國時報)