3天2嗆記者 顧立雄反批挑釁

2018年05月03日 04:11 中國時報 張理國 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

金管會主委顧立雄本周一在立法院被問到「拔管」案，7次嗆記者說「這不歸我主政事項」，顧立雄昨日出席活動，又被問到管中閔任台大校長資格與《證交法》對獨董的規定是否有扞格之處時，顧立雄相當不耐煩，拍著中天記者林嘉源肩膀說「先生，這樣好不好，我們找個地方，我讓你盡興問完」，他可以花1個小時讓記者盡興問。

但林嘉源認為，要講就公開講，私下講是什麼意思，難道跟檯面上不一樣？顧立雄這樣的回應態度讓人感到不舒服。

顧立雄昨出席洗錢防制活動，被問到為何在周一7次怒嗆提問的記者？顧立雄辯稱，他沒有怒嗆記者。林嘉源再問，《證交法》14條之2有關獨立董事之專業資格、兼職限制及其他應遵行事項等相關規定，教育部質疑管中閔資格與此相關，顧立雄為何不肯回答？

顧立雄跟林唇槍舌劍，還說聽不懂記者的問題，再嗆「我覺得一個媒體如果要這樣挑釁，就失去媒體專業」，任憑林嘉源多次完整詢問，「請問證交法14條之2跟金管會有沒有關係？」顧立雄不說就是不說，雙方對話了3分鐘，顧立雄最後拍拍記者肩膀，要林跟他走，找個地方好好聊聊，記者不同意，顧立雄閉起嘴來，不悅地快步離開現場。

林嘉源受訪表示，顧立雄認為拔管案與他主政事項無關，但其實教育部質疑管中閔違法之處，就包括獨董問題，與證交法14之2條有關，所以他才會詢問顧立雄，怎會在第一時間否認是金管會主管範圍？

周一被顧7次嗆聲的中天記者顧上鈞受訪表示，顧立雄過去在黨產會任職時，經常遭質疑有政治操作，這次拔管案也充滿政治味，他只是想問台大畢業的顧立雄如何看待此事，不知他為何暴跳如雷。

藍委曾銘宗昨變更議程，要求顧立雄今到立院，從公司治理角度說明管中閔任台灣大獨董適法性及利益迴避問題。

曾銘宗表示，教育部「拔管」緊咬管中閔違法兼職台灣大獨董，但實際上管中閔在去年5月2日就申請校方核准，6月14日台哥大就召開股東會，管中閔當上台哥大獨董，只是校方遲至10月2日才同意兼任。

藍委柯志恩昨質詢科技部長陳良基時表示，台大教授兼任獨董，95％都是採事後追認，所以程序中只要校長簽了就算，陳良基也表達同意。

(中國時報)