新聞透視－主委別犯傲慢罪 拿專業服人

2018年05月03日 04:11 中國時報 張理國

金管會主委顧立雄為了拔管案2度怒嗆記者，躍上媒體版面，不知顧立雄想讓外界看的是耍官威、還是教訓記者，身為政府要員，情緒管理十分重要，記者的提問，反映社會的疑慮，大主委說清楚即可，別把在黨產會主委時質問記者「有沒有」那套搬上檯面。

專業不是來自於傲慢，飆罵記者也無助掩飾心虛，看看同是律師背景的行政院發言人徐國勇，徐國勇的言論可受公評，但從不以情緒服人。記者所受的訓練是通識，對上市櫃公司管理、獨董的規定，當然不如主委專業，顧立雄不思為記者解決疑惑，反而對記者怒嗆，這絕對不是解決問題的方法，而是製造新的問題。

證交法14條之2規範公司獨立董事問題，也是教育部在拔管案質疑台大遴委會委員（指蔡明興）和被推薦人（管中閔）有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮關鍵，顧立雄大可就所知對外說明，不必無事生非，但顧立雄顯然選擇了另一條路。

顧大律師變成黨產會的顧大主委，進而成為金管會主委，應該還記得，去年9月29日，站上立院議場備詢台，面對前金管會主委、國民黨立委曾銘宗詢問，何謂IPO、SPO、ICO時，一度語塞的場景，還要行政院長賴清德給提示，當時提問的曾銘宗並未得理不饒人。

顧立雄以律師背景接任金管會主委，遭譏外行管內行，在立法院備詢時被財經立委考倒，本屬意料中事，但面對媒體詢問，有沒有惡補金融術語，動怒反問「你是哪個媒體」？就顯得風度欠佳。

專業，應該被尊重，但是能夠理解、包容不專業才是胸襟，顧立雄何以接任金管會主委眾說紛紜，但真正能評價顧立雄的，不是立委、政客或名嘴，而是顧立雄能不能拿出成績單，顧立雄該在意的，不是問問題的是哪個媒體，而是卸任主委時，民眾會不會還記得「你是哪個主委」？

(中國時報)