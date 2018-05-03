洪啟嵩畫大佛 推動和平地球

2018年05月03日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

圖為台開集團董事長邱復生引言。（王英豪攝）

台開集團tidc花蓮論壇昨（2）日邀請到國際禪畫大師洪啟嵩主講「從166公尺的世紀大佛談和平地球的大夢」，同時邀請前統一集團總裁林蒼生、金仁寶集團董事長許勝雄、前台糖董事長陳昭義與談。洪啟嵩表示，希望突破世界紀錄的作品《大佛捻花》能成為人心「覺聯網」的連結點，強化人們的和平心願。

50層樓高畫作 高雄展出

歷經長達17年的籌備，洪啟嵩個人獨力完成打破世界紀錄的畫作《大佛捻花》，高166公尺（約50層樓高）、寬72.5公尺，將在5月9日至13日的「大佛拈花—2018地球心靈文化節」於高雄展覽館展出，畫作以懸吊方式於展覽館穹頂，讓民眾可以在現場仰望大佛，感受佛陀捻花微笑帶來寧靜和諧之美。

洪啟嵩表示，自10歲起，畫大佛的夢做了50年，人生中數次的瀕死經驗讓他對生命有深刻體悟；阿富汗的巴米揚大佛在2001年遭塔利班炸燬時，他相當心痛，但當下不選擇抵抗這種感覺，而是設想：「佛陀在這種狀況會做什麼？」他認為，正如邱復生帶領台開舉辦的tidc花蓮論壇，都用各種方式幫助世界更好，於是幾經思考後，決定創作巨型佛像畫作。

強化善念 促進和解台灣

《大佛捻花》比原來59公尺的巴米揚大佛高2.5倍，洪說，「不是我畫大佛，而是大佛畫我」，每一筆畫都是人們良善的心，「我只是那雙手」。他期盼大佛作為人心的「覺聯網」連結，藉此加強人們的心願、善念，促進「和解台灣，和平地球」。

邱復生表示，過去tidc花蓮論壇都在談建築、環保、夢想，而大佛畫作就是夢想的實現。透過林蒼生和許勝雄在政府、企業中有感於台灣的變化，過去3年協助推動地球和平，洪啟嵩更完成超出自己視覺範圍那麼大的東西，必定擁有特殊的意志力、理念、能力，才會有《大佛捻花》。

《大佛捻花》人心的連結點

林蒼生指出，花蓮是很重要的地方，柏拉圖所說的亞特蘭提斯首都就在花蓮附近，也是大佛推動能量的顯現。他認為，佛法教人從表面意識深入到潛意識，內心和宇宙是連通的，而「大佛畫我」就是這個道理。更希望《大佛捻花》做為人心和解的連結點，成為藍、綠利害差異下和平象徵。

許勝雄認為，佛學中有「大圓鏡智」一說，人看到鏡子裡的，其實反映著自己的內心，如果心念是善，就會看到善，反之心惡就只能看到惡；然而善惡本來就並存，端看人怎麼去看。他表示，如藍、綠等，人應放下內心的執著，與自己和解，才能不被外在事物蒙蔽，見到真相，這也就是所謂的「和解台灣，和平地球」。

(中國時報)