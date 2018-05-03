邱復生感嘆 感召人心比賺錢還難

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中國時報
／台北報導

台開集團董事長邱復生表示，畫超過自己大的大佛畫像，冥冥當中一定有超過自己的力量，並有其特殊能力與使命，tidc花蓮論壇請到國際禪畫大師洪啟嵩、前統一集團總裁林蒼生和金仁寶集團董事長許勝雄，就是有感將意志和觀念實現的難得，「是比賺錢還困難的事情。」

洪啟嵩在3年前，曾在台開集團花蓮洄瀾灣日出山莊的3米寬、10米長巨幅布幕上，現場揮毫「道法自然」四個大字，目前仍固定掛於日出山莊。此四字源於老子，意義為遵循提供永續健康的生活方式，在尊重自然的景觀規劃理念下，花蓮洄瀾灣園區經過8年多整地、育苗、植樹的深耕規劃，並建造生態池，造就了園區豐富生態環境。

邱復生表示，洪啟嵩創作的賜福大佛畫作3月在台開花蓮新天堂樂園展出，為花蓮震後祈福，高25公尺（9層樓）、寬13公尺，與當時展出地點高25公尺，寬18公尺相符合，冥冥中大佛就是為花蓮而來。

提到洪啟嵩的《大佛捻花》，邱復生說，背後意義就是將自修的佛分享出去。他提到，《大佛捻花》的起點，是洪啟嵩在看到阿富汗的巴米揚大佛被毀後，發願要畫更大的佛像，林蒼生、許勝雄過去三年一直協助洪的想法。

邱復生感嘆，一個人能畫超出自己視覺範圍那麼大的東西，一定是有特殊的意志力、理念和能力才能完成。他指出，《大佛捻花》是經過長時間不斷累積得到認同、感召很多人，才能完成這麼大的工程，這個夢想背後就是推動「和平地球」，然而感召人心並不容易，「推銷意志和觀念，是比賺錢還要困難的事情。」

(中國時報)

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