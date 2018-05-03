陽明翻版 林元輝參選政大校長

2018年05月03日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

政治大學校長參選人名單出爐！包含政大傳播學院院長林元輝在內，共有7人參選，值得關注的是，林元輝原本擔任遴選委員會發言人，由於獲得推薦而投入校長遴選，不只辭去遴選委員身分，也不再擔任發言人職務。

不只林元輝突然宣布脫離遴選委員會而參選校長，據知情人士透露，陽明大學校長郭旭崧也有相同狀況，即在校長遴選最後一天還是遴委，因獲得承諾當選，因此最後一天辭去遴委職務，遞件參選。對此，陽明大學回應，郭確實是由上一任校務會議推舉擔任遴委，但郭在決定參選後，便主動辭去遴選委員的身分，參與校長遴選。

近來大學校長遴選爭議連環爆，不只教育部堅持「拔管」，遲遲不願發布校長聘書給台大準校長管中閔，陽明大學校長郭旭崧則以副教授資格當選校長，甚至還傳出擁有生技公司獨董身分，尤其林元輝的意識形態強烈，不只擔任檢討現行校歌委員會召集人，主張修訂政大校歌，以及遷移蔣公銅像，在最後一刻獲推薦參選校長，恐再度引發政治力介入校長遴選的質疑聲浪。

對此，政大遴選委員會召集人李登科強調，「政大一定要做個典範」，並呼籲遴委會一定要公正客觀，從嚴把關，校長參選人是否擔任獨董、涉及學術倫理爭議，或是在大陸兼職與兼課的問題，「我們會好好查證」，並要求參選人在選前簽下切結書，自行確保不涉及學倫與兼職等爭議，待參選資格審查結束後，預計將在本月舉行治校理念說明會。

政大校長周行一在去年11月底宣布不續任校長一職後，政大便依序展開校長遴選作業，政大外交系兼任教授、政大校長遴選委員會召集人李登科表示，包含林元輝在內，共有7人參與本次遴選，包含政大副教授張昌吉、前政大法學院院長郭明政、政大社會科學學院院長江明修、政大經濟系教授莊奕琦、政大資訊科學系教授李蔡彥，以及成功大學副校長林從一。

值得關注的是，林元輝原本擔任政大校長遴委會發言人，如今卻成為校長參選人，對此林元輝向本報表示，他獲得其他人士的說服與推薦，進而投入校長遴選，因此依照規定，不只不再擔任遴委，也不是遴選委員會發言人。

(中國時報)