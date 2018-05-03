進台大 學測最低門檻61級分

2018年05月03日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年台大個人申請入學昨放榜，共錄取1678人，其中8人是同時錄取5個系的「5冠王」，進台大的學測最低門檻是61級分，但要進醫學系（自費）仍要75級分。今年因為第二階段甄試撞期嚴重，導致只錄取台大1個系的學生增加。

今年共有4039名考生報名台大個人申請入學，最後正取1678人、備取1656人，正備取人數占報名人數的82.55％。在正取1678人中，包含一般生1614人及外加名額的原住民生33人、離島生31人。

台大註冊組主任李宏森說，今年進台大醫學系（自費）和往年一樣要75級分、牙醫系則74級分、醫學系（公費）則是73級分；進台大最低門檻是61級分，但落在哪一個系，不方便公布。

今年台大機械系、工管系企管組、法律系法學組、法律系司法組分別增額錄取4人、1人、2人、6人，但戲劇系女生組、數學系分別缺額1人、3人。

台大統計，今年1678名正取生中，建中296人、北一女181人、師大附中149人、武陵高中79人、台中一中76人，5校共囊括781人、占46.5％，顯然台大還是知名高中學生的天下。今年錄取台大5個系的「5冠王」有8人，建中3人，北一女、延平、新竹中學、雄女及雄中各1人。

李宏森表示，今年台大各系第二階段甄試日期衝突嚴重，導致只錄取1個系的考生有1007人、占80.24％，較去年的829人、72.53％大幅增加約8個百分點；錄取多個系的考生則明顯減少。

李宏森說，對台大而言，如果校內各系甄試日期撞在一起，收到優秀考生的機會將減少，台大明年會盡量將各系甄試日期錯開，讓優秀考生有更多選擇機會。此外，部分學測成績不夠好的考生進到台大，若學習遭遇困難，校方會安排進行課業輔導。

(中國時報)