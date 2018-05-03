「裝睡的人叫不醒」 孫震批拔管

2018年05月03日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

教育部拔管引爆各界不滿，台大前校長孫震也對此感到痛心，昨天他和一群老校友站出來挺台大，引用蔡英文總統的話「裝睡的人叫不醒」，指被拔的台大準校長管中閔和台大針對教育部的質疑都已清楚說明，所有的答案蔡政府都不相信，作出違背真理的決定。他認為，教育部長吳茂昆需謝罪下台、行政院長賴清德道歉，這件事才能獲得解決。

民主行動聯盟昨天舉辦「老校友陪同老校長，挺台大，救教育」，高齡已84歲的前校長孫震、台大榮譽教授黃光國等十多名台大老校友，以及前東吳大學校長劉源俊、華梵大學校長朱建民都出席。

孫震表示，教育部傾盡洪荒之力找理由不讓管任校長，羅織論文抄襲、在大陸違法兼課、沒有揭露台哥大獨董三大罪名，卻沒有明確的法律立論來證明，台大也都回覆了，「政府對知識分子的良心和良知判斷都不相信嗎？ 」因此他引用蔡總統的名言：「裝睡的人叫不醒」回敬蔡英文，因為無論台大給什麼答案，都不接受，只會用「dirty mind、evil eyes骯髒的心眼、邪惡的眼睛」來看待，不顧一切做出違背公理和法律的結論，根本缺少法律的正當性和政治上的智慧。

孫震質疑，如果台大遴選委員會接受教育部的違法亂命，重啟遴選，「還有任何一個正直純樸的學者，願意出來選國立大學的校長嗎？教育部長你可以彌補對台灣高教的傷害嗎？」

此外，台大四大校友會（歐洲校友會、美國校友會、大陸華北、大陸華南校友會）五月四日下午四點將於傅鍾前舉辦「新台灣五四運動」，當天要罷課21分鐘，並發表「新五四罷課宣言」。響應前校長傅斯年的名言「一天只有21個小時，另外3個小時要拿來思考」。

(中國時報)