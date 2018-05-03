華裔科學家開發出水基錳氫電池

2018年05月03日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

鋰電池已問世25年，當今無論是手機電腦等3C產品，還是電動車、儲能電站等領域，都離不開它的身影。但是隨著鋰開發的成本變得愈來愈高，不少科學家開始鑽研新的電極材料。近日，美國史丹福大學研究團隊開發出一種水基電池，可以儲存風能和太陽能所產生的電能，特色是充電快速、價格低廉、安全性高、電池壽命長等，可望成為下一波行動裝置電池的主流，也適合用於低成本小規模電網。

史丹福大學華裔教授崔屹帶領的團隊在電池研發上又一大突破，最新研究刊登在最近1期的《自然》期刊。這種水基型的錳氫電池可以用於儲存風能和太陽能等再生能源，畢竟太陽能等發電方式不穩定又不連續，若能把多餘的電力用電池儲存起來，等到尖峰用電時再釋放出來，將可大幅提高用電效能。

崔屹的設計是將太陽能等再生能源轉化成氫氣儲存起來。原理是將太陽能等電能連接到電解器，透過電解水產生氫氣和氧氣，再將氫氣儲存於電池中。

新型電池透過電子交換的可逆反應儲存電能，媒介是廉價的硫酸錳與加了特殊工業鹽的溶液，然後將溶液通電（加熱）電解，讓電極的陰極釋放出氫氣，再將氫氣儲存於電池裡。

目前錳氫電池還只在雛形階段，外觀高約3英寸（7.6公分），可產生20毫瓦／小時的電量。雖然發電量不大，但研究人員相信未來可應用於工業，電池可重複充電1萬次，電池壽命可長達10年，成本也只有鋰電池一半。

現年42歲的崔屹出生於廣西，是史丹福最年輕的終身教授之一。10年前，他創業成立第一家公司安普瑞斯（Amprius），生產高能鋰電池。2015年，崔屹和諾貝爾獎得主、美國前能源部部長朱棣文共同創辦4CAir公司，生產霧霾過濾產品。成功結合科研、教育、創業與投資。

(中國時報)