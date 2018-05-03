7月起正名 請別吃錯「醋」

2018年05月03日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

你吃的醋是什麼醋？衛福部食藥署推食醋「正名」，自今年7月起，食用醋若以天然穀物、果實等發酵而成，應標示為「醋」或「釀造醋」；以釀造醋為原料，添加蘋果汁等製成，則應標示為「調理醋」；以醋酸或冰醋酸稀釋液添加糖類、酸味劑等製成，應標示為「合成醋」，未依規定或不實標示，最重可罰400萬元。

市售面上有許多不同種類的食醋，有些為天然發酵而成，也有些以醋酸加酸味劑及糖調味，不用一天的時間就可以製成，但標示都宣稱是「純釀造」，不僅造成民眾混淆，價格也出現很大的差異，雖然在食用上，對健康影響不大，但為讓資訊透明、進而保障民眾消費權益，食藥署去年6月公告「包裝食用醋標示規定」，訂於今年7月1日實施。

食藥署科長李婉媜表示，依食藥署規定的標示分類，目前市售食用醋以調理醋占55％最高，其次為釀造醋40％及合成醋5％。屆時調理食醋或合成食用醋如未依規定標示「調理」、「合成」字樣，可處3萬～300萬元以下罰鍰；另因合成醋，主要為醋酸或冰醋酸稀釋液添加糖類、酸味劑等製成，如果標示宣稱「釀造」字樣，即涉標示不實，可處4萬～400萬罰鍰。

消基會董事長游開雄表示，市售食酷林林總總，有不少是合成調味而成，但價格魚目混珠跟純釀一樣貴，消費者根本無法辨識，食藥署將其定義清楚，有助消費者釐清選購，也較不會受騙上當，但仍要做好後續稽查，對不肖廠商開罰，才能達食醋正名的目的。

李婉媜表示，自7月1日後，各縣市衛生局即會分別針對市售食醋進行相關稽查，但產品標示必須以製造日期為主，亦即民眾在架上看到7月1日之前製造的食醋，尚不受新辦法規定，沒有違法的問題，但如果是在7月1日之後製造的食醋，就一定要標示清楚。

(中國時報)