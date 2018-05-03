台灣人上機就睡 歐美愛閱讀

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

旅遊網站「Expedia」針對全球23個城市、近2萬名旅客進行「2018年全球旅客搭機禮儀調查」，發現超過70％的歐美旅客會在飛機上閱讀，80％亞洲旅客則會在飛機上睡覺，而台灣人會在飛機上睡覺的比例高達89％，堪稱最愛睡的旅客。

根據Expedia的調查，超過6成的旅客喜歡選擇靠窗座位，避免鄰座出入時受打擾，轉頭還能夠欣賞窗外美景，3分之1的旅客則會選擇走道座位。特別的是，日本旅客選擇靠走道座位的比例高於靠窗，約53％，是唯一選走道多於靠窗的國家，原因可能是日本旅客起身上廁所時，希望避免打擾鄰座。

此外，大部分旅客搭機時會進行「睡覺」、「閱讀」、「看電影」，以不影響其他旅客的行為為主，各國民眾行為有些許不同，例如超過70％歐美旅客會在機上閱讀，亞洲旅客閱讀行為則低於50％；相反地，亞洲旅客有80％會在機上睡覺，台灣則是在飛機上睡覺比例最高的國家，高達89％。

Expedia指出，全球有64％的旅客會使用網路及手機報到，台灣卻有70％旅客以傳統登機櫃檯報到為主；另全球近50％旅客仍使用紙本登機證，僅20％會使用電子登機證，台灣是全球使用電子登機證比例最低的國家，僅占13％，顯示台灣人對電子登機證接受度仍不高。

(中國時報)