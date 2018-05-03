中信金獲企業社會責任雙首獎

第14屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎舉行頒獎典禮，中信金囊括傑出方案公益推動組及教育推廣組雙首獎，由行政院長賴清德（左）頒獎，中信慈善基金會暨中信反毒基金會董事長辜仲諒（右）代表領獎。（中信金控提供）

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中國時報
／台北報導

第14屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎昨日舉行頒獎典禮，中國信託金控以「臺灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」及「教育知毒．攜手反毒」教育專案獲評審團青睞，囊括傑出方案公益推動組及教育推廣組雙首獎，堪稱慈善公益領域最大贏家。

評審團表示，中國信託反毒教育基金會「教育知毒．攜手反毒」教育專案，以寓教於樂的方式挑戰高難度的毒品議題，獲頒教育推廣組首獎肯定；而中國信託慈善基金會「臺灣夢計畫」建立反饋與改善機制，協助在地社區整合並導入專業資源持續扎根，也獲頒公益推動組首獎。

行政院長賴清德出席頒獎，代表領獎的中信慈善基金會暨中信反毒基金會董事長辜仲諒表示，在推動守護弱勢孩童過程中發現，家庭經濟弱勢將會影響孩子身心健康發展及學習成就，中信慈善基金會從2015年開始推動「臺灣夢計畫」，以社區的孩子就是我們的孩子為理念，期許能以臺灣最美的人情味，共同關懷守護下一代。

辜仲諒指出，威脅下一代的還有毒害問題，這已成為動搖國本的國安議題，「反毒工程」是今天不做、明天就會後悔的事，因為親眼見到許多毒品導致家破人亡的悲劇，決心投入反毒教育的工作，中信反毒基金會成立3年來，透過巡迴反毒特展、反毒教材推廣，累積相當多的經驗，未來希望透過更有效的方式，杜絕毒品對我們下一代的危害。

「臺灣夢計畫」自2015年起深入各縣市，結合公部門、企業及在地社區的資源與力量，運用「同村共養」概念，以「社區的孩子，就是我們的孩子」為核心理念，改善偏鄉孩童課後照顧問題，發展社區自主的兒少社會安全網絡。截至2018年2月底止，全臺已成立20個築夢基地，累計共有379位國小弱勢學童接受長期照顧、368位社區志工與居民投入計畫。

(中國時報)

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