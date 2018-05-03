新台幣低飛 跌向3字頭大關

2018年05月03日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新台幣「2字頭」快不保？國際美元漲勢凌厲，再加上台股無力，加速資金匯出，新台幣昨日開低走低，收盤時重貶1.53角，單日貶幅0.51％，創1年來單日最大貶幅，終場以29.758元對1美元作收，也改寫今年以來最低價，貶值特快車加足馬力，望向30元整數大關。

台股無力 外資加碼匯出

「這回貶得好快！」外匯交易員說，美元翻身好像是這一、兩周的事情，但卻攻勢凌厲，不只歐元、英鎊重挫，亞幣也跌得青損損，包括韓元、星幣及泰銖都大貶，人民幣兌美元中間價6.3670元，也大跌277基點，創逾3個月來新低。

回顧過去半個月，美元指數已由89.5彈升至92.5，波段漲幅逾3％，反映在對新台幣匯率上，新台幣自4月中下旬一路跌破29.4、29.5、29.6、29.7元四關，最後一周幾乎是「一天過一關」，好不容易月底貶勢稍微停住，昨天又發動，讓不少外匯交易員措手不及。

交易室主管認為，這波外資匯出台灣起源於台海軍演，原以為只是短暫匯出，軍演之後就會回頭，但美元轉強成為大勢，再加上台股無力，造成外資加碼匯出資金，昨日若非出口商順勢拋售美元，恐怕貶得更深。

美元持續走高 勢不可擋

交易室主管看得悲觀，認為如果美元全面轉強，新台幣恐怕「咻一下」，就會下探30元整數關卡；至於央行，在出口商壓力下，應會希望新台幣順勢而為，不會出手干預，唯一得顧忌的就是油價，會否帶動物價走揚。

至於新台幣後勢，本周關注Fed（聯準會）利率會議登場及周五發布的非農就業數據。財信傳媒董事長謝金河認為川普減稅效應已開始發酵，加上聯準會升息縮表，看起來美元走高勢不可擋。非美貨幣賣壓大，市場認為短期內台幣29.8元防線承壓。

值得注意的是，過去外資在非農數據公布前，會持觀望態度，不會急著大量匯出，但昨日卻賣超台股後即走人，動機耐人尋味。

(中國時報)