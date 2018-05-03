緩漲 95無鉛衝到30元就啟動

2018年05月03日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國際油價走高，為避免國內油價不斷墊高，衝擊物價，經濟部要求中油緩漲機制要讓民眾「有感」，據了解，原規畫95無鉛汽油觸及32.5元啟動第一階段緩漲機制，可望下調門檻，現傾向30元便啟動。

經部可望在日內將方案提報行政院。以目前95無鉛汽油29.7元分析，距離30元啟動門檻不到0.3元，若國際油價持續飆升，很快就有機會適用。

經長沈榮津表示，經部正檢討油價公式，納入緩漲緩跌機制，緩漲部分，由中油設定級距，隨級距不同，吸收不同程度漲幅，另也設凍跌機制，在油價跌到一定幅度時實施，目前傾向23元，但以目前油價走升，出現凍跌機率不高。新制最快下周公布。

經部官員指出，緩漲機制上，中油原提案參考立院先前決議、即比照過去95無鉛汽油每公升達到32.5元啟動首階段緩漲機制，但依浮動油價機制分析，等於布蘭特、杜拜算出的國際指標油價須達每桶85至90美元，才會觸及首階段緩漲機制，第二階段更要高達108至110美元才會啟動。

沈榮津認為，太晚緩漲，油價下跌時，物價早已回不去，故決議要求中油研議在32.5元前，增加30元、31元兩級距，並提出對應吸收幅度。

此外，中油並提出油價凍漲及凍跌機制。依規畫，凍漲時的國際指標油價應在每桶120美元，相當95無鉛汽油來到38元左右實施；凍跌地板價落在國際指標油價每桶40美元，換算95無鉛汽油價格應會在23元上下，但依歷史經驗，凍漲、凍跌出現機率各為4％。

(中國時報)