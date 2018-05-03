農博自駕電動車 7成台灣製

2018年05月03日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

交通部次長王國材（左五）率團參訪桃園農博自駕車。（呂筱蟬攝）

為推動台灣各城市早日邁向智慧城市，評估自動駕駛車產業未來發展可能性，桃園市政府在今年農業博覽會期間，於綠色方舟展館引進「自動駕駛電動車」，讓民眾了解相關科技並試乘。交通部政務次長王國材2日也前往參觀，肯定未來台灣自駕車相關產業的發展。

桃園農業博覽會自開幕以來，自動駕駛電動車每天有80至100位民眾試乘，有別於國外整車進口模式，農博展示的自駕車，由台灣廠商自製率達7成，車輛主要零件已國產化，並由廠商自行改裝線性驅動。

模擬人類視覺駕駛

有別於其他自動駕駛示範場地，農博為一開放空間，在尚未開館時有許多工程車及人員進出，開館後則有大批遊客，如此複雜的環境，團隊投入加倍的訓練時間及反覆嘗試不同模型參數，才建立穩定的自動駕駛AI模型，也拜複雜環境所賜，此案所建立的自動駕駛模型，可應付不同天候、行人及路邊停車干擾等擬真環境。

這次自駕車MIT自主開發，方法為人工智慧深度學習理論，核心概念以高精度攝影機，模擬人類視覺及人類學習駕駛的方式，透過反覆訓練AI辨識路線，以及周邊場景建立自動駕駛模式，隨著資料庫愈來愈豐富，未來可做到舉一反三，行駛在不同道路上，不需高成本的路側設施建置。

王國材表示，交通部4年的智慧運輸計畫中，補助過高雄做相關方面測試，而桃園也有補助，主要是由台灣廠商製作。

王國材表示，從發展自駕車產業來看，桃園有能力達到7成自製，期待未來台灣的資通科技及新創產業公司，把各自角色扮演好，並組成台灣的自駕車團隊，未來還可以行銷國際。

可運用在物流配送

他說，未來自駕車可運用在偏鄉交通節省人力成本，物流配送也可用無人車，如何讓台灣相關產業公司能有發揮場域，交通部希望提供資金與平台，讓台灣自駕車技術更強大。

(中國時報)