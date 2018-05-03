全徽道安 智慧交通領頭羊

2018年05月03日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

全徽道安科技公司成立於1988年，至今已逾30年，這次在桃園自動駕駛車專案中，扮演交通、安全設施規畫之外，進一步整合台灣電動車體廠商，並引進國外無人自動駕駛科技，讓參與農博民眾可體驗第一部由國人自行打造的無人自動駕駛巴士，創造嶄新體驗。

全徽道安總經理孫瑀表示，公司初期以交通安全設施為主，逐漸投入智慧交通領域，長期深耕智慧交控系統、交通安全設施、設備控制監視整合系統、資訊整合系統、路側交控設備整合系統、防災中心圖誌及控制台系統等範疇，從產品到系統建置及後續保固維運皆有提供服務。

孫瑀說，全徽標語為「Safer roads save lives, Smart roads better life」，意思是更安全的道路拯救更多生命。舉例而言，民眾開車前往某處，可事先透過手機上網搜尋目的地是否有停車場，開車前往途中可用手機查看路途資訊，得知前方路況及塞車情形，抵達目的地時則指引停車場方向及顯示剩餘車位，就是智慧運輸。

根據統計，最多事故發生點為十字路口，尤其是無號誌的路口，原因多是未注意左右來車及闖快，全徽在各縣市建置智慧路口安全警示，用雷達偵測技術，透過邏輯運算，當判斷有闖快情形，立即將警告訊息顯示在路口警示牌面，警告民眾左或右方有來車請注意，可降低意外發生。

孫瑀說，中華智慧運輸協會嘗試扮演整合台灣自駕車產業的大聯盟，各種不同角色像是有車輛零組件廠商，有全徽偵測器的廠商、有AI技術的廠商，透過結合打造真正屬於台灣百分之百國產的自駕車，希望將這次農博成功經驗，未來組成大聯盟，往後發展會更有前景。

(中國時報)