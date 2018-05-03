王毅訪平壤 強化北京影響力

大陸外交部長王毅（舉手者）昨日訪問北韓，在平壤萬壽台議事堂和北韓外交部長李勇浩舉行會議。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅昨展開為期2天訪問北韓行程。王毅此行可望與北韓領導人金正恩會晤，就兩韓峰會成果及「川金會」交換意見，並為大陸國家主席習近平訪問北韓鋪路。有分析指出，大陸希望借助雙方之間的密切溝通，牽制對北韓不改強硬姿態的美國。

密集溝通 將會金正恩

這是大陸外長睽違11年後再度訪問北韓。一般認為，王毅的到訪，象徵著大陸希望強化對朝鮮半島無核化與後續和平磋商影響力。

北韓領導人金正恩今年3月訪問北京，習近平特使中聯部部長宋濤4月份甫結束對北韓的訪問，不到1個月，王毅又出訪；陸方如此高密集訪問北韓，不但為習近平6月訪問北韓的訪問細節做出安排，同時還將從北韓處獲取文金會的第一手消息，接受來自平壤對文金會的說明。

日經中文網分析指出，北京這一系列的行動，顯示出的意圖是，要彰顯做為平壤後盾的存在感，以牽制華盛頓對平壤的強硬路線。

力推陸美韓朝四方會談

美國之音報導，復旦大學中國外交研究中心主任任曉日前在華盛頓智庫史汀生中心研討會上表示，王毅在這個節骨眼出訪北韓表明，北京方面認為這是力圖在朝鮮半島事務上繼續發揮作用的一個機會。

從時間點來看，王毅出訪選在兩韓峰會後、美國總統川普與金正恩舉行會晤前，加上王毅可望會見金正恩及李勇浩，雙方將就南北韓峰會成果與「川金會」交換意見，並傳遞北京高層想法，力推陸美韓朝四方而不是美韓朝三方會談。

文在寅：美軍不需撤離

北京和平壤關係熱絡，首爾也向華盛頓交心。南韓總統文在寅昨日首次表明，即使未來美國和北韓簽署和平協議，雙方正式結束交戰狀態，美國在南韓的駐軍不用撤離，仍需駐守南韓。他明白指出，美國駐軍象徵南韓和美國之間的盟國關係，和和平協議沒有關係。目前在南韓的美軍約有2萬8500人。

(中國時報)

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