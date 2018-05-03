川普若拒談通俄門 傳票伺候

2018年05月03日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普身陷入通俄門左支右絀之際，《華盛頓郵報》昨天補刀指稱，特檢穆勒3月5日與川普律師團會面時警告，如果川普拒絕與調查人員談論通俄門，檢方不排除發傳票給他，此言令川普律師團暴跳如雷。川普陣營已緊鑼密鼓應戰，準備與穆勒一較高下。

華郵引述4名消息人士談話報導，在這場氣氛劍拔弩張的會談中，川普律師團堅稱，總統沒有義務，就俄羅斯在2016年競選期間干預大選的相關事宜，與聯邦調查人員交談。穆勒則回應，如川普拒接受調查人員約談，他另有選項：發傳票給總統，要他在大陪審團面前作證。

華郵指出，這是據外界所知，穆勒首度對川普法律團隊提出類似強硬警告。據2位知情人士引述，川普當時的首席律師陶德聞言大怒：「這可不是兒戲，你這是在毀掉美國總統的工作。」

穆勒引燃的這把火，在川普律師團隊掀起混亂，對於該怎麼應付穆勒的提問爭執不斷。有些人建議川普賭一把，認為穆勒不會玩那麼大，內部分歧最終導致陶德辭職。這場會面後，穆勒的團隊同意提供川普律師團更多具體資訊，諸如檢方想要與川普討論哪些主題。川普律師賽庫羅據此整理出一份表格，上列他們認定特檢可能提出的49個問題。

《紐約時報》上月30日爆料，的確有這份題目列表存在。這些問題聚焦在川普競選、當選後交接以及擔任總統後的多起事件，包括開除聯邦調查局長柯米和意圖逼退司法部長塞申斯的原因。紐時報導曝光後，川普為此在推特大罵外洩者可恥，重申調查是政治迫害，「喔，我了了，你編出一個虛假罪行，還有從未存在的勾結，還編出一場以非法洩漏機密資訊為開端的調查，真是好棒棒！」

由前紐約市長朱里安尼領軍的川普新法律團隊，目前正討論如何接招穆勒的提問，評估特檢可能端出哪些建構好的證據，更重要的是，還得苦苦應付川普這個不願配合坐下來與特檢面對面的當事人。如果沒有把穆勒對川普的提問搞定，一場面談恐怕演變為特檢發傳票給總統，兩造在最高法院上演歷史性大對峙的場面。

(中國時報)