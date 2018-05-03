川普健康證明 全部自己瞎掰的

2018年05月03日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普過去在紐約的私人醫師伯恩斯坦（Harold Bornstein）1日向美國有線電視新聞網（CNN）坦承，川普2015年競選期間公布的健康證明根本就是「川普口述、他聽寫的」。去年媒體報導他開立生髮藥處方給川普後，川普的保鏢及律師還闖入他的辦公室，強行奪走川普的病歷。CNN報導更是直接指出，川普每日說謊6.5次，上任466天說謊3000多次。

川普的競選團隊於2015年12月公布伯恩斯坦署名的健康證明信，信中讚揚川普「體能和精力非凡」、健康狀況「好得驚人」，川普血壓為110/65，這項數據「讓人歎為觀止的優秀」。信中還指：「若川普先生當選，我可以明確地說，他將是史上最健康的美國總統當選人」。信中浮誇的用字遣詞，確實與川普說話的口吻十分相似。

後來，由於川普與民主黨競爭對手希拉蕊的健康狀況雙雙遭到質疑，伯恩斯坦又提供另份評估報告，列出川普的身高、體重和服用的處方藥物等資訊。他還解釋，「當初那封信是一邊為病人看診、一邊倉卒寫下的」。

如今伯恩斯坦接受CNN訪問時坦承：「整封信的內容都是他（川普）口述，我根本沒寫那封信，只是假裝是我寫的。」他聲稱，去年2月3日，自己在公園大道（Park Ave.）的辦公室遭到長年擔任川普貼身保鏢、後來轉任白宮助理的席勒（Keith Schiller）與川普集團王牌律師賈登（Alan Garten）等一行人無預警闖入，川普所有的病歷資料都被他們帶走。遭闖入的2天前，《紐約時報》（The New York Times）報導他已經連續很多年開生髮藥給川普，報導刊出後，川普立刻將他開除。他表示，當時「我不敢相信，竟然會有人對生髮藥如此大驚小怪。」

對此，白宮發言人桑德斯女士堅稱，伯恩斯坦的辦公室並未遭到「闖入」，「這是標準程序，新蒐集到的總統醫療紀錄需由白宮醫療小組（House Medical Unit）保管，這件事就是這樣」。多年來，川普獨樹一幟的髮型也引起不少注意，雖然多次稱自己的頭髮是真的，但不少人質疑他戴假髮。

(中國時報)