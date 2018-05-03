新聞透視－金氏政權存續 得靠老大哥力挺

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳柏廷

「文金會」甫落幕，「川金會」即將登場之際，大陸外長王毅急訪北韓，有論點認為北京憂心自己的角色遭到邊緣化，然而這種說法或許過於片面，畢竟北韓希望以無核化來換取政權存續，但金氏政權存續不可能單靠美國保證，少了大陸老大哥在背後「掛保證」，任何協定也恐淪為一紙空白承諾。

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩舉行歷史性會晤，並發布「板門店宣言」。而宣言中一席「結束兩韓停戰狀態的和平協定，將透過美韓朝3國，或美韓朝陸4國推進磋商」的表述，立刻引發外界關注，大陸或可能在兩韓和平協定的進程中「提前出局」。

就在上述論點發酵之際，王毅出訪北韓，確實容易引發聯想，但相關論點顯然只著墨宣言中的文字，而忽略過往朝鮮半島問題的脈絡，以及北京所扮演的重要角色。

其實，王毅此刻銜命出訪北韓有其必要性，畢竟兩韓峰會的成果如何，以及即將登場「川金會」，北京高層都有必要跟金正恩交心。但這不意味大陸角色弱化，反而更彰顯大陸對朝鮮半島問題的影響力。

從美韓立場看，可能希望大陸角色被排除在外，由美韓朝三方來推動和平協定的磋商進程；特別是對於華盛頓方面來說，排除大陸介入半島問題，符合美國家戰略利益。

但從北韓視角看，金正恩願意棄核的前提是希望能繼續維持其政權，而金氏政權存續不可能單靠華盛頓保證，少了北京在背後力挺，這形同一紙空白承諾；何況，金正恩當前仍需要大陸這張牌，以提高與美國談判的籌碼。

此外，北韓若真要推動經濟改革，能尋求幫助的對象絕對是北京而非華盛頓；畢竟北韓改革不可能一步到位，北京漸進式的社會主義經濟改革，才是更好的借鑒。

無論是個別國家的主觀意志，抑或是朝鮮半島的客觀局勢變化，恐怕都難以改變北京對半島問題所保有的影響力。

(中國時報)