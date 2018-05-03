陸美貿易談判 劉鶴對陣穆欽

2018年05月03日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

陸美貿易談判主要議題

陸美貿易戰箭在弦上，美國財政部長穆欽率領的代表團今將抵達北京，和大陸主管經貿的國務院副總理劉鶴對話。中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，這場對話是美方主動要求，而非陸方邀請，希望美方帶著誠意而來，共同化解貿易戰危機。大陸外交部昨坦言，指望通過一次磋商解決所有問題，可能不太現實。

一次磋商解決 不太現實

據央視新聞頻道「新聞30分」報導，陸方歡迎美國總統特使、財政部長穆欽率美方代表團於5月3日至4日訪陸。中央政治局委員、國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的陸美經貿問題交換意見。

由於美國稍早前對陸企中興通訊祭出制裁措施，美國方面有輿論指北京這次將以強硬態度因應美方的要求。

這次對話是否能解決目前的陸美經貿衝突？大陸外交部發言人華春瑩2日在例行記者會坦言，「考慮到陸美經濟的體量及關係的複雜性，指望通過一次磋商解決所有問題，可能不太現實。」但她強調，只要美方抱著維護陸美經貿關係穩定大局的誠意而來，抱著相互尊重、平等磋商、互利共贏的態度而來，雙方的磋商就是建設性的。

年降千億順差 不會讓步

阮宗澤表示，美方主動要求對話，且派出一批主管經貿的官員組成高規格訪陸團，顯示美方和陸方一樣，不願意讓經貿爭端演變成經貿戰，既然雙方都有同樣的期待，希望能好好談出成果。但他也認為，能否達成共識，不能太樂觀，必須做好兩手準備。

對於美方先前要求大陸每年降低對美順差1千億美元，阮宗澤批評，這是極其荒謬的要求，大陸不可能讓步。阮宗澤說，美方此舉形同要求大陸以政府手段來干涉市場行為，和美方向來主張的市場經濟背道而馳。

籲平等協商 勿強壓接受

此外，對於保護智慧財產權，阮宗澤說，大陸國家主席習近平已在博鰲論壇開幕式上宣示保護智財權決心，但美方依舊祭出臭名昭著的301條款，希望逼迫大陸接受不公平的懲罰性關稅，無視於大陸對保護智財權的努力。

大陸官媒《環球時報》昨發表社評，呼籲陸美對話必須是平等的協商，美國貿易對話團應帶著誠意來北京，警告美方如果繼續抱持可以強壓大陸接受美方條件的看法，對話將會非常困難。

(中國時報)