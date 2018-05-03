2018年05月03日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易代表萊蒂澤3日首度隨團前往北京，就兩國貿易磨擦展開為期2天的談判。在訪陸之前，萊蒂澤表示，他無意改變大陸經濟體制，但會設法限制該體制對美國造成的傷害，「美國不願意當受害者」，他也鼓勵大陸進一步向美國企業開放市場。

萊蒂澤1日中午在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）於華府舉辦的第九屆中國商業會議對話中表示，他此次出訪大陸的目標，是要為大陸經濟引入更多國際競爭，「我的目標並不是改變中國的經濟制度，這個制度看起來對他們很有效，但我必須讓美國能夠針對這種制度進行談判，確保美國不會成為該制度下的受害者。」

萊蒂澤指出，美國企業抱怨大陸的不公平貿易行為，「那分清單非常長」，要改變大陸長期以來傷害美國利益的貿易行為，「我一直抱持希望，但這是一項巨大挑戰。」

此外，萊蒂澤還指責大陸的「中國製造2025」產業計畫。他稱，大陸透過國家資本主義的不公平補貼，在鋼鐵、鋁業、太陽能等產業上傷害了美國企業，不能再讓國家補貼的情況繼續，否則大陸將藉由這項產業政策，全面主導未來的科技業發展。

美國商務部長羅斯1日也表示，如果代表團無法在降低貿易不平衡上透過磋商達成協議，川普政府準備對大陸商品課徵高關稅。對於化解美國與大陸這兩個全球最大經濟體間的貿易問題，他則抱持「一些希望」。

除了一向被視為貿易鷹派的萊蒂澤之外，本次美國貿易代表團成員還包括財政部長穆欽、商務部長羅斯、白宮國家經濟委員會主任庫德洛、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅、以及白宮國家經濟委員會副主任艾森斯坦。

(中國時報)