佛里曼稱 談判將重塑兩國關係

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中國時報
／綜合報導

美國知名專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）1日在《紐約時報》發表評論指出，陸美貿易談判召開並非僅為避免口角或貿易戰，其結果會重新定義美國與大陸，也就是新興大國和守成大國未來經濟與權力關係。

佛里曼將談判比喻為拳擊賽，「場上一邊是川普總統和對中貿易鷹派團隊，他們的直覺基本上是對的：我們最好現在打一場，不然等到中國變得太龐大，就來不及了；另一邊則是中國國家主席習近平，他的直覺也可能是對的：現在是應該打一場，且時機已太晚，因為中國真的長大了」。

情勢何以演變至此？佛里曼指出，美陸關係起初僅在於地緣政治，雙方都在和蘇聯對抗。直到70年代末，大陸轉向資本主義，變身為一座大工廠和全新市場，30年後成為世界第二大經濟體。

佛里曼說，大陸能夠做到這一步，大部分歸功於人民工作勤勉、領導者放眼長程的思維，和政府大量投資內部建設與教育。但另一個原因是大陸扭曲和無視世貿組織（WTO）規定，以及有時舞弊。

文章指控北京派工業間諜竊取西方創新技術。並稱2001年大陸以「開發中國家」身分加入WTO，享受對美出口極低關稅，保護國內成長中產業，並向美歐競爭者進口產品課徵高關稅。

大陸在2015年宣布「中國製造2025」，揭示未來10年成為新興產業主宰者的計畫。產業包括機器人、無人車、電動車、人工智慧、生化科技及航太科技。佛里曼表示，美國與歐洲體認到，不能再讓大陸用同樣的策略稱霸上述高端產業，「否則我們就完蛋了。我們需要訂新的規則」。

他表示，經濟領域的對抗可創造雙贏，但必須基於一個條件：參賽者遵守同一套規則，努力工作與創新，而非偷竊別人的智慧財產，或者藉由政府大舉干預，無視WTO規定與拒絕互惠主義。

(中國時報)

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