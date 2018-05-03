陸外館 或設台胞服務小組

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

越來越多台青選擇到大陸求學、就業，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌指出，在新媒體時代，群體傳播的效果大於大眾媒體，當越來越多台青赴陸，將產生同儕效應，這也是大陸對台政策新的「群眾路線」，達到以台引台；他也指出，前國台辦主任張志軍現在身兼海協會長和人大外事委員會副主任後，未來不排除大陸在海外各個領事館設立「台胞服務小組」，解決台胞在海外遇到的問題，同時孤立台獨政權。

針對近期兩岸情勢，楊開煌受訪指出，近期大陸在南海閱兵、台海軍演，就是要嚇阻美國和台獨勢力，嚴肅警告民進黨政府的種種去中國化和柔性台獨；同時也對內交代，讓高漲的武統民意得到宣洩。

楊開煌認為，大陸目前首要目標還是求自身發展，國力越強大，籌碼就越豐厚。他認為陸美如果發生衝突，台海也可能淪為戰場，美國或許會為了想探知大陸武器裝備的虛實，給台灣一些「甜頭」，拖住大陸，以利美國取得大陸情報，但這樣對台灣反而更慘。

對於當前的惠台政策，他認為大陸將台胞分為在陸台胞、海外台胞、往返兩岸族、島內台胞四大類，目前能服務到的是前三類，而在當前新媒體的傳播型態，同群體的傳播效果和同儕影響，大於大眾媒體，當越來越多台青從周遭的朋友發現大陸舞台大、機會多，一個牽一個，就成為大陸對台政策的新群眾路線。

針對張志軍轉任海協會長，楊開煌認為，這是對張志軍在國台辦主任工作的肯定，但若兩岸僵局持續，海協會能發揮的作用仍有限。他指出，張志軍身兼人大外事委副主任，既對台也對外。他研判，不排除未來大陸在海外各領事館，會有台胞服務組或專門服務台胞的單位，處理海外台胞遇到的困難或緊急問題。

「台胞的準國民待遇，從大陸延伸到海外，到國際，也是從國際面去孤立台獨政權」，楊開煌說。

(中國時報)