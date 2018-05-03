這不准那不行 擋不住台青腳步

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

大陸惠台政策一波接一波，蔡政府除了搬出法規限制阻擋，扣上國安疑慮帽子，並未有效提出積極辦法。一名陸委會諮詢委員私下感嘆，當對方給你糖吃，你卻只能說這不准那不行，殊不知台青赴陸其實已是市場行為，他呼籲政府應重新審視研究過去馬政府時代簽署的23項兩岸協議，提早為大陸接下來可能的單方面作為，預作因應準備。

「最近好幾個朋友打電話給我，說他讀建中的兒子，都要去念北京清華，擋都擋不住，他們同學都在講，念台大不如念北京清華！」該諮詢委員直言，過去可能是大學畢業後要去大陸找工作，現在有意願赴陸的年齡，已經下降到高中升大學。

就他了解，以上海交通大學為例，過去台生大概學測67、68級分可以申請上，今年名額雖然增加，但競爭也變激烈，大概要71級分才能錄取。他認為，無論在商學院、AI人工智慧等領域，到大陸發展都成為趨勢，大陸各方面的進步發展加上不斷頒布的惠台政策，「這個東西非同小可，已經不是惠台不惠台，已經是市場行為」。

該諮委感嘆，在諮詢會議中，不少委員都曾多次提醒政府應及早因應，但政府的回應總是這不行、那不准，或者刻意強調赴大陸的限制及風險，未提出積極應對的有效做法。

這次《惠台31條》就有當年卡關的《兩岸服貿協議》內容，他建議，政府應重新檢視研究過去簽訂的23項兩岸協議，從過去的談判過程，研析大陸想要什麼，接下來還會對台採取什麼單方面措施，並及早因應。他強調，這是治理能力的展現，政府有職責向民眾提出更具建設性說明。

(中國時報)