男版陳樹菊 捐千萬濟貧60年

2018年05月03日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

陳亮宏與林芳桂夫婦攜手捐款助貧。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟慈善會88歲志工陳亮宏，幼時因病右眼失明，長大後靠理髮養家育子，雖然收入不豐，但省吃儉用、穿破鞋訪視弱勢家庭，以20元、50元匯聚成大愛，60年來共捐款1000多萬元助貧，被稱為「陳善人」，親友們受他感召，也紛紛慷慨解囊濟弱，堪稱「男版陳樹菊」。

省自己 穿破鞋訪弱勢

「台東有陳樹菊，嘉義有陳亮宏！」陳亮宏因幼時家貧無法就醫，一場大病導致右眼失明，但他不氣餒，以畢生投身救助貧困為志業，賺多少捐多少，還揪兒女及親友一起捐款行善。

陳亮宏20多歲時在城隍廟附近開理髮店，剪髮2元，扣除生活費，每月20元全捐給廟救濟貧困人家，還號召親朋好友加入，後來進駐嘉義市稅捐處（今稅務局）理髮，稅捐處員工受感動，百餘人響應加入捐款，每月捐100元，並詳載名冊裡，不少人退休後仍持續善行迄今。

20元開始 行善一甲子

嘉義城隍廟1981年成立慈善會，陳擔任義工收善款，定期與慈善會到雲嘉南地區探訪弱勢家庭，8年前退休後，與妻子林芳桂遷居高雄，含貽弄孫享天倫之樂，仍定期回嘉義捐款、訪視。

助街友 送饅頭發紅包

陳亮宏也因目睹街友在餿水桶翻找食物，覺得十分心酸，因此往返嘉義、高雄時，都會掏錢買便當，或發零用錢給徘徊車站的街友，凌晨天還沒亮，就與妻子買熱呼呼的饅頭到高雄衛武營招待街友，過年也發送紅包、水果給街友。

因陳亮宏年事已高、個性低調且話不多，妻子林芳桂說，先生省吃儉用，從不外出旅遊也未曾出國，連鞋子破了也捨不得換，一心一意只想省錢幫助貧困的人，她深受感動，全力支持他，跟著行善後，更能親身體會到先生的快樂。

嘉義城隍廟慈善會會長蘇文聰表示，陳亮宏夫妻每兩周往返嘉義、高雄訪視弱勢家庭，每次捐款約2萬元，兒女給他的零用錢，也全數以兒孫名義捐出。

蘇文聰說，每逢冬令救濟，陳亮宏招募家族捐款、捐物資近10萬元，從20幾歲到如今88歲，默默行善一甲子，捐款逾千餘萬元，聞聲救苦，大家都稱他「陳善人」。

(中國時報)