女移工遭性侵 黑數多多

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中國時報
／台北報導

外籍女移工遭性侵案件時有所聞，監委王美玉認為，她們在入境後面對許多困境，且在權力不對等狀況下，要中止工作契約相當困難，所以往往選擇隱忍或逃跑，政府目前雖有安置與輔導機制，但仍不完備，監察院昨通過王所提調查報告，促請行政院正視問題，並請勞動部及衛生福利部檢討改進。

王美玉指出，在台外籍移工已逾67萬6000餘人，統計顯示自2012年至2018年2月通報女性移工遭受性侵害人數共有633人，平均1年100多件；以行業別看，7成以上屬家庭看護工通報被害，若以被害人與加害人關係來看，近6成是上司與下屬關係。

她表示，移工面對的困境是工作資訊揭露不明確，往往在入境後才發現工作內容不相符，但若要中止契約，須雇主與勞工雙方同意，實際要中止契約、轉換雇主相當困難。同時，家庭看護工因住在被照顧者家中，工作環境和人身安全更難追蹤與被保障。

而且，實務上也發生女移工為了轉換雇主而「謊報」遭性侵害，但勞動部及衛福部未能掌握性侵案確實數據及原因，衛福部、勞動部及警政署也未建立有效勾稽比對機制，行政院須拿出解決對策。

王美玉說，部分性侵害或性騷擾被害外籍勞工接受庇護安置、等待轉換雇主期間沒有工作收入，卻仍需背負龐大貸款，對於安置前的工作薪資還須透過申請勞資爭議調解，要求雇主支付、結清薪資、取回證件、儲蓄金、簽署轉換文件等，導致被害外籍勞工被迫再次面對雇主的二度傷害。

(中國時報)

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