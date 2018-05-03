人前曬恩愛 口角揮刀妻死夫命危

綽號「大頭」的45歲槍砲、毒品通緝犯陳育乾，2日下午，在花蓮吉安鄉遭遇警方圍捕時，陳將自己反鎖車內後朝頭部舉槍自戕，送醫不治。（圖文：許家寧）

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中國時報
／彰化報導

巫姓夫妻5天前一起看電影曬恩愛，前晚發生口角後，因妻子沒有上班，同事打電話無人回應，遂報警到住處查看，赫然發現兩人全身是血倒臥家中，其妻送醫不治，巫男左手腕刀傷命危。警方初步研判，巫疑不滿妻外遇，雙方口角後殺人再自殘，將待巫男清醒後，進一步釐清。

警方調查，43歲巫男與44歲王女在埤頭鄉與竹塘鄉工作。2日王女沒有上班，同事打電話無人接聽，到巫家敲門又無人回應，機警向附近派出所報案協助。

警方到達時，巫家大門反鎖，連絡就讀高職的女兒開門，赫見夫妻全身是血躺在1樓樓梯口，地上則有1把還在滴血的柴刀。

兩人被送醫急救，王女因左頸動脈被砍斷，已無生命跡象，急救仍不治。巫男左手腕有深可見骨的撕裂傷，動脈斷裂，頭頂還有3道傷口，有生命危險。

彰化縣社會處表示，巫家夫妻曾在去年3月激烈口角，經女兒通報家暴，當時王女表示可自行處理，拒絕社會處協助。受到驚嚇的巫家女兒向警方表示，前晚父母口角衝突，2日上午，母親說沒事了，要她去上學，所以不知發生何事。

「不會吧，前幾天還在曬恩愛」巫家友人說，王女很愛狗，經常在臉書分享流浪毛小孩的訊息；兩人感情看似很好，4月15日夫妻倆到高雄出遊還在臉書打卡曬恩愛，4月28日還帶著女兒一起到台中看鬼電影，發生這樣悲劇，覺得不可思議。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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