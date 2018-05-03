夫控家暴 陳詩欣駁尪自己抓

陳詩欣駁斥破門踹尪，也泣訴董男將報導給小孩看，憂心造成小孩心理陰影。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導
陳詩欣丈夫董俊男指控陳詩欣的動腳踹他，將提告家暴。（許家寧攝）

奧運跆拳道金牌國手陳詩欣半年前遭爆不倫戀，與任職小學體育老師的老公董俊男婚姻觸礁，董2日指控兩人因離婚官司調解無共識，回家爭執時，陳踢破浴室門並踹倒他，還秀出背部3道抓痕控訴陳種種惡行，決定控告陳家暴。陳詩欣則反擊強調絕無踢人，看到抓痕也很傻眼，質疑「自己抓癢抓傷的吧？」

「徹底死心！」董男控訴說，陳爆出不倫戀後，多次提出離婚，他顧及孩子協商求和，不願孩子受傷害，但陳態度強硬，堅稱婚外情是媒體亂報，甚至要求女兒監控並回報他的行蹤，女兒交代不清被掌摑後向他哭訴，讓他忍無可忍。

兩人目前仍住在合開的民宿，董指出，女兒曾透露「很害怕媽媽回家」，讓他感到痛心，原本溫暖的家成為孩子惡夢。他說：「離婚可以，孩子要留在爸爸身邊。」陳詩欣反駁說，教育孩子最多打手，不可能呼巴掌。

董男說，兩人前天因離婚問題開協調會，陳堅持2個孩子歸她，雙方未達成共識，返家後再起爭執，他在浴室幫孩子洗澡時，陳踹破浴室門闖入，他拿手機錄影，陳還出腳踹他肚子，兩人於搶奪手機時發生扭打，事後他到醫院驗傷，強調一定要對陳提告家暴。

「很傻眼！」陳詩欣表示，董將相關雜誌報導都攤給7歲女兒看，分居住3樓的她，顧及孩子心理下樓理論，盼董別再利用媒體傷害小孩及抹黑她，因董要關門阻止她與女兒說話，她推開門拉扯，但絕沒有踢人，看到抓痕也很傻眼，「這是他自己抓癢抓傷的吧？」

陳詩欣還說，董提出離婚條件要她讓出房子、2個孩子監護權、支付500萬元並離開花蓮，否則「玉石俱焚」，還放話她是公眾人物，鬧大會比他還難堪。陳表示，絕不放棄孩子，也不希望婚姻問題浪費社會資源，相關訴訟由法院處理，盼能和平解決。

(中國時報)

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