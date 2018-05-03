租金大漲 台北7市場菜變貴

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中國時報
／台北報導

台北市公有市場明年共有9處合約到期，面臨4年一次的議約，其中有多達7處市場面臨漲價壓力，其中中正區的東門市場漲幅高達408％，不過，要漲價的市場不少都是設備老舊，甚至即將改建，攤商大喊吃不消，揚言一旦成本無法負荷，也只能漲價！

根據台北市場處資料顯示，租金調降的有水源、幸安，幅度約2至5成；調漲則有東門、木柵、新生、光復、信義、成功、士林等7家，又以改建中的東門市場因地段貴，漲幅高達408％，光復市場也有251.7％，其餘漲幅也都超過20％，面臨「漲」聲響起，各攤商幾乎挫咧等！

東門地段貴 漲幅408％

「政府漲租金，最後就是搞死攤商跟民眾而已！」光復市場自治會長何禮森表示，前兩任市長都凍漲，柯文哲卻要漲租金，「我們是蛋黃區中的蛋黃，批發市場若公告蔬菜一把10元，可能要賣到20元才能打平，成本勢必會轉嫁消費者」；且租金包含稅金及營造成本，支出恐怕會翻倍成長。何禮森指出，市場建物老舊，更被檢測為海砂屋，要漲租金不太合理。

東門市場自治會長潘愛玉表示，市場歷史超過百年，建物為鐵皮搭建而成，而且也沒有冷氣，若還要漲租金不合理，之前已經與市長達成協議，改建前不調租金。

不過，台北市場處主祕王夢龍表示，公有市場改建期間會有租金減免優惠，但是東門市場改建規畫預算尚未編列，目前還沒談到這個問題，未鬆口租金調漲議題。

市場主祕喊「安啦」

王夢龍還說，市場租金凍漲近20年，因應台北東西區發展改變，調整「台北市公有零售市場攤（鋪）位使用費收費標準」，考量景氣差，租金漲幅最高漲20％，分4年漲足，每年最高漲5％，調降的市場則一次降足，依光復市場為例，今年總租金為107萬餘元，明年為110萬，每攤月租金僅多80塊，對攤商喊話：「安啦！不用擔心！」

(中國時報)

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