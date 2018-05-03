環山路通車 烏來觀光再加分

2018年05月03日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

烏來地區在2015年接連遭蘇迪勒及杜鵑颱風重創，道路柔腸寸斷，儼成孤島，在新北市府與中央通力合作下，各項工程已陸續完工，最後一處環山路邊坡整治、水土保持及排水等工程也於4月底完工並通車，副市長李四川2日前往視察，提醒防汛期即將來臨，務必加強巡視，保障居民安全。

李四川 指示加強防汛

風災重創烏來地區後，包括烏來老街情人步道、台車段、環山路通往雲仙樂園路段及主要聯外信賢福山道路等，共計19處道路災損嚴重，市府考量烏來為觀光重鎮，責成工務局養工處積極推動重建工程，將當地觀光收益損失及居民生活影響降至最低。

工務局表示，情人步道台車段於2016年1月先行通車，其餘災點亦於同年底陸續完工。至於環山路部分，2014年8月先行搶通後，為避免每臨風災就再度成災，即著手進行周遭道路改善、上下邊坡整治、水土保持及邊坡排水等工程，並在4月底前完工通車。

安全與觀光 都有助益

養工處說明，環山路3公里處邊坡崩塌面積高達4公頃，加上坍塌地點在陡峭山壁，施工不易，經施工團隊克服困難，終於完成護坡及道路基礎結構等設施及山區排水工程，不僅保障居民出入安全，更改善當地道路結構，保障當地民眾居住安全及觀光客旅遊品質。

李四川表示，環山路是通往烏來台車及瀑布的唯一途徑，是當地重要的觀光景點，蘇迪勒颱風期間嚴重影響當地民眾及商家生計，今年的防汛期將至，未來市府將持續檢測山區道路及邊坡狀況，保障當地及往來民眾出入安全。

(中國時報)