火場太熱 最快今天勘驗敬鵬

2018年05月03日 04:11 中國時報 葉臻 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

敬鵬工業大火後，消防員2日回到火場，但因建物內部溫度過高，無法展開調查。（賴佑維攝）

敬鵬工業大樓遭火焚燒後，內外結構嚴重受損，議員質疑安全性，如何讓火調人員入內調查。（甘嘉雯翻攝）

桃園市4月28日發生敬鵬大火，造成5名消防人員身亡、2人重傷，另有2名泰籍移工罹難，桃園市消防局1日結束殘火處理，但因火場溫度仍太高，桃園地檢署檢察官截至2日仍無法進場勘驗，最快3日才能進場。市府也決定17日將在桃園巨蛋體育館為罹難消防弟兄舉行公祭，再依家屬意願將牌位入祀忠烈祠。

桃園地檢署指出，敬鵬大火起火原因、人為疏失仍未明朗，大火雖然在延燒40小時後一度熄滅，但又再度復燃，直至1日下午1點多才結束殘火處理，但1日下午測量現場，光是玻璃溫度就有80度，消防局火調科人員穿著防護衣進場，仍待不了5分鐘就得離開。

17日在巨蛋舉行公祭

桃園地檢署檢察官2日上午會同檢察事務官評估後，仍因現場溫度太高無法進場，最快3日才能入內，屆時將確認整個廠區空間動線，並丈量、繪製現場圖，敬鵬人員和桃園市消防局火調科、桃園市警察局鑑識人員則在2日進去2廠搬出2部電腦主機、2台伺服器主機、2台宿舍監視器主機，將嘗試看能否找到相關跡證，並視關鍵證人、生還隊員呂宗郁的狀況，評估他的心理狀況後再訊問，並視情況傳喚敬鵬員工、消防局人員等，釐清有無其他意外可能。

搬出主機查監視畫面

而2名勇消在醫院治療，其中消防員林尉熙稍早傳出急需A型血小板，後來證實是誤會。治療林的壢新醫院表示，林尉熙目前意識尚未恢復，但是生命徵象穩定進步中，請大家一起為林尉熙祈福集氣。

在國軍桃園總醫院治療的消防員呂宗郁則是正常治療中，但插管尚未拔除。此外山峰消防分隊有3名消防員在火警中殉職，2日有不少民眾在山峰分隊外樹上懸掛黃絲帶，為消防員祈福。

(中國時報)