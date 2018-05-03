彰化鐵路高架化 絕非芭樂票

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會2日縣政總質詢，鐵路高架化等交通議題仍是關注焦點，議員要求鐵路高架下要設市民大道，並爭取在國道一、三號交會處闢建彰北交流道；彰化縣長魏明谷說，他是首位請到行政院長來承諾核定經費，把喊了數十年心聲落實到行程表，增設交流道已請規畫公司評估中。

行政不能再牛步化

議會總質詢，交通和產業園區的議題再掀熱議，議員林世堅、歐陽溱珠、劉惠娟等要求重視產業發展空間，指出高速公路交流道特定區規畫小型產業區，根本推不動，要求進行通盤檢討。

林世賢質疑，鐵路高架化支票到底能不能兌現？行政不能再牛步化，彰化人不願只是等、等、等，鐵路高架化也要搭配都市規畫，才能縫合整體發展，建議高架橋下闢建30米以上貫穿彰化市的市民大道；台中捷運延伸到彰化，至少要增設7個站，結合東區都市計畫，才不會又是一場夢。

交流道已在評估中

林世賢也指出，台中市有3個國道交流道，彰化市卻只有1個交流道，從車流量考量，絕對值得在國道1號和3號的交會處，再闢建彰北交流道，符合2公里設置標準，不僅能改善彰北地區對外交通運輸，還可帶動擴大彰化都市計畫區的區域發展。副議長許原龍也提案爭取。

魏明谷表示，他決心實踐彰化鐵路高架化，也是第一位把行政院長請來正式宣布核定彰化市鐵路高架化計畫，工程經費386億多元，政府一定會做，所有準備行政工作都已按步就班上軌道，絕非空口支票。

儘管彰北交流道提案曾被國工局打回票，縣府工務處長林漢斌表示，還是會積極爭取，已委託規畫顧問公司進行評估。

(中國時報)