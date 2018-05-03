水井規費 張麗善3問李進勇

2018年05月03日 04:11 中國時報 張朝欣 、 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

立委張麗善控縣長李進勇藉水井規費事件恐嚇人民。（張朝欣攝）

將於年底雲林縣長選戰對決的立委張麗善與縣長李進勇，近日因水井規費議題對槓，繼前天兩人在西螺農會的鹿場稻穀烘乾中心啟用典禮的言辭交鋒，張麗善2日針對雲林縣府提出100萬元「水井規費謠言檢舉獎金」，痛批李進勇恐嚇人民，縣政府則回應水井規費已由縣府編列經費吸收，卻遭有心人不斷用來抹黑炒作，令人痛心。

縣府去年12月公告免繳水井登記後申辦展延的行政規費，但張麗善認為李進勇政策反覆造成農民怨聲四起，卻用檢舉獎金「恐嚇人民」，2日率農民舉行「縣長好大，人民好怕」記者會。

政策反覆 要縣府說清楚

張麗善表示，雲林長期缺水，農民為了方便抽水灌溉只能自行鑽井取水，縣政府登記水井竟要向農民收錢，根本沒有考慮到農民的辛苦，再加上縣府一下說要收費、一下又說要退費，農民才會懷疑縣府的誠信。

張麗善說，若李進勇想告人，就請針對她提告，不要恐嚇善良鄉親及農民。她並「3問」李進勇，首先，李進勇稱編列了1.8億元預算補助水井，但1.8億元明明不夠，難道縣府只打算補助到選舉前，選舉後就不補助了嗎？另外，水井規費預算的使用方式、補助內容及如何補助，縣府都沒有說清楚。最後，李進勇聲稱水井規費未來不用再繳交，但縣府的公文卻只寫到民國109年，是否之後又要跟農民收錢？還是只收部分費用？

李進勇2日透過新聞處長張凱傑發言指出，「有些人掌握農會大部分資源與權力，但在北農休市事件束手無策，在蒜價崩盤事件危言聳聽，在水井規費事件造謠生非，擁有資源者不去努力解決問題，卻用煽動的方式製造恐慌，應該被譴責，政府捍衛行政權於法有理。」

縣府回應 將會負擔規費

縣府表示，2017年3月已決議停收水權規費，由縣府負擔；後續展延的規費由縣府負擔，已經公告實施，何來政策反覆？水權納管計畫是配合水利署逐年執行，2017年、2018年有7鄉鎮6萬6456口井將取得水權證，每口的行政規費2700元，納入年度預算就是1.8億元，2019年、2020年將繼續編列。

縣府指出，水井納管政策經有心人士造謠已嚴重破壞公部門權威，造成農民恐慌，縣府有必要捍衛行政權，編列檢舉獎金合乎預算法第70條規範。至於張麗善要求李進勇若要告人告她就好，張凱傑表示「議論者無罪，造謠者有罪，請問委員屬於何者，是否對號入座？」

(中國時報)