高巿公車無障礙化 2025達陣

高巿府交通局2日宣布，2025年要達成巿區公車全面無障礙化。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

行政院去年底宣布巿區公車2030年全面電動化，高巿府交通局表示，已跟中央爭取購車補助，鼓勵客運業者將舊有公車汰換為低地板或無障礙公車，高雄市除了2030年公車全面電動化，更加碼2025年公車全面無障礙化。

響應2030全面電動化

高巿府交通局指出，全巿公車近1000輛，至今年4月，低地板及無障礙公車已達436輛，其中82輛是電動公車。無障礙公車比率達44％，電動公車比率約8.2％，值得一提的是電動公車從去年27輛到今年4月82輛，增加破3倍。

交通局運輸管理科指出，為達成行政院2030年公車全面電動化目標，交通部及環保署均提供購車補助，以大型巴士汰舊換新為例，補助最高可達49％、上限為504萬元，如果是新闢路線，補助最高達80％、上限為607萬元。

客運業者如添購柴油低地板公車，8年以上舊公車汰舊換新最高補助223萬元、新闢路線則是331萬元，由於政府宣示2030公車全面電動化，因此多鼓勵業者將主力放在添購電動公車，目前高雄巿82輛電動公車，與台中巿並列第1。

交通局爭取虧損補助

交通局指出，低地板與無障礙公車的差別在於低地板可以直接踏上公車。無障礙公車則是因應行駛於山區，需要有較高底盤，因此仍必須跨上1、2階才能上車，但配有升降設備，方便行動不便或輪椅族上車。

據了解，高雄巿每月搭公車人數約4、500萬人，客運業者透露，電動公車每輛從800餘萬至1100萬元不等，但部分路線行駛下來仍然虧損，交通局表示，已向環保署爭取每公里3元的虧損補助，巿府也有環保基金可支應。

(中國時報)

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