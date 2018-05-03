「不要公關市長」議員斥忘了新屋大火

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中國時報
／桃園報導

「敬鵬是上市公司，這麼大間公司，救災過程毫無負責任！」桃園市長鄭文燦2日在敬鵬火警發生後主持首場市政會議，除為消防弟兄集氣外，對於釀災造成嚴重傷亡，表示一定要究責，將調查結果公開，同時要求有使用易燃、化學、危險物品業者需提出清單，也呼籲中央修法。

市議會國民黨團卻認為市府沒記住新屋保齡球館大火教訓，3年來毫無改變，至今也沒明確說明市府責任，還敢對外募款，市議員徐玉樹痛批，根本是桃園之恥，「我們不要公關的市長」。

鄭文燦表示，當晚他約深夜11點半抵查現場，但第一時間卻見不到敬鵬的負責人或廠長，直到1日火警熄滅才見到廠長，鄭說，敬鵬火警發生時只派了一名職員丟了一本建築藍圖，「這對救災是沒有用的」，廠房內堆置什麼化學物品、機台設備、儲槽在哪裡是看不見的，消防人員遇到複合性災害，面臨極大的危險。

「沒確認火場情況前，不能進入火場！」鄭文燦說，救人第一，爾後沒掌握火場情況，不能進入，他不能再讓消防人員在不確定危險中救災，而消防人員訓練還要再加強，團進團出。

本身也是義消的徐玉樹議員當晚也到場協助救災，他秀出火場內部照片，直指救災困難度甚高，依據廠內工期管制白板照片，質疑是否施工引起火警？

梁為超說，市長鄭文燦這句「揪出錯處」言猶在耳，新屋火警發生後至今已3年到底揪出什麼錯？監察員鑑定報告中對新屋大火提出6項糾舉，其中提到火場訊息不足，跟這次根本一模一樣，代表過去3年沒任何改變。

舒翠玲、劉茂群說，敬鵬被勒令停工，也有多名在地員工無法工作，市府應主動向廠方協調。

(中國時報)

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