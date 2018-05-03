基隆區漁會 買魚送洋蔥

2018年05月03日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

屏東縣洋蔥生產過剩，造成價格下跌並滯銷，基隆區漁會即日起舉辦「買魚送洋蔥」促銷活動，凡是購買魚貨就送1顆洋蔥，消費滿百元再加碼送1顆，呼籲民眾一同前來購買，同時也幫助南部蔥農解決滯銷的苦惱。

屏東縣恆春半島的洋蔥占全台產量的6成，由於產量過剩導致價格跌落，據統計，去年1袋15公斤洋蔥可賣到270元左右，但今年卻慘跌到150元成本價，造成蔥農苦不堪言，也因此吸引各界紛紛響應，認購洋蔥。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，近期屏東洋蔥產量過剩，因此基隆區漁會先行認購100袋、1500公斤的洋蔥，並於位在中正區環港街的漁會門市，舉行「買魚送洋蔥」的促銷活動，凡消費就送1顆洋蔥，不限金額；另外若消費滿百元，即會加送1顆洋蔥。

陳文欽說，此次促銷活動，是為了幫助南部的蔥農，來解決洋蔥的滯銷問題，目前全台共有350處農漁會，都有良好的品質保證外，且各自也都擁有門市及銷售通路，所以他呼籲全台農漁會，一同幫忙協助認購，有效紓解蔥農的庫存壓力。

洋蔥批發業者指出，今年氣候適宜洋蔥的生長，使得洋蔥都長得又大又多又飽滿，品質普遍都很好，但目前市場卻「供過於求」，導致原本去年1公斤洋蔥還有18元左右，到現在暴跌剩10元左右，希望各界能繼續支持，認購洋蔥，解決蔥農的負擔。

(中國時報)