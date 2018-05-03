北大特區行政大樓 奪建築奧斯卡

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

有建築界奧斯卡金像獎之稱的全球卓越建設獎（FIABCI World Prix D’excellence Awards）頒獎典禮，5月1日在杜拜舉行，新北市三峽北大特定區行政大樓奪下「公部門基礎建設類／環境適意類」銀獎殊榮，設計建築師盧俊廷代表新北市府接受頒獎。

新北市工務局表示，北大特區行政大樓施工期間就拿下「2016國家卓越建設獎最佳規劃設計類公共建設」獎項，2017年1月23日落成，再代表台灣參加在杜拜舉行的「2018全球卓越建設獎」，一舉奪銀，堪稱台灣之光。

工務局指出，北大特區綜合大樓位於三峽區學成路龍學公園旁，地上4層地下1層，總面積近兩千坪，建築師以落實「幼有所養、壯有所用、老有所終」精神設計，納入文化局、社會局、警察局、民政局等機關辦公，1樓是北大派出所、2樓公共托老及托育空間、3樓與4樓局部屬圖書館，4樓另設市民活動中心及戶政工作站，地下1樓為停車場。

工務局表示，大樓導入環境共生理念，外觀採用立面色塊搭配清水紅磚，延伸出多層次綠意聚落，也展現三峽傳統藝術氣息，講求節電節能，大面落地窗具採光功能，讓洽公民眾飽覽公園美景，各樓層裝有節能燈具、變頻節能空調系統，頂樓裝設太陽能光電板等，為優質環保節能建築，是當地住戶及遊客打卡熱點。

(中國時報)