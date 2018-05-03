桃園擬規畫第二行政園區

2018年05月03日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

分散各地！市府因廳舍不足以容納各單位，有19個單位分散在距離市府300公尺到29公里不等的地方，許多民眾抱怨，到了市府才知道洽公的單位搬走了，且接駁交通不便民，包括市議員謝彰文、劉茂群等多人要求第二行政園區可以盡速定案，讓流落在外的單位回歸。

根據了解，市府大樓目前人均辦公面積約2.39坪，但空間最狹窄的局處為社會局，人均辦公面積僅1.23坪，距離市府最近的是建管處的拆除科僅270公尺，最遠的則是客家事務局距離市府達29.5公里，新成立的海岸管理處距離16.2公里，環保局噪音管制科也是有16公里。

市府未升格之前有27個一級機關、56個二級機關，全部職員工有1萬2000人，升格後截至去年底，共有32個一級機關、70個二級機關，全部職員工有1萬9000人，而其中在市府行政大樓辦公的職員工也由2000人增加至3400人，人數增加接近1倍。

祕書處長顏子傑表示，目前進行「桃園市政府市政大樓第二行政園區可行性評估暨先期工程規畫」，預計9月上網公告，1年內完成評估，並對外說明，市長鄭文燦會與議長邱奕勝討論，未來新的行政園區也會考慮與市議會共同選址的需求。

而桃園市地方法院預計2020年遷往中路司法園區，高等法院桃園分院也已確認不會用舊司法園區，市府在土地取得之前，會將舊司法園區納入第二行政園區評估選項之一，另有市議員也建議蘆竹綠線捷運沿線都市計畫案、中壢青埔高鐵特區、航空城計畫或桃園中山路舊台灣省土地資料改革館原址等，祕書處都會納入考量選項。

(中國時報)