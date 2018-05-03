為狗勒斃老婦 脫褲只為故布疑陣

2018年05月03日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

73歲柯婦被勒斃脫褲，竟只為了1隻狗！曾在海軍陸戰隊服役，身材魁梧、有性侵前科的38歲陳嫌，3月前送柯婦1隻狗代養，不滿平常餵狗吃雞排，柯婦卻以餿水餵食，竟動手掐死柯婦、搶走身上1950元，還脫老婦褲子誤導辦案，被捕時還在網咖打電玩，警方2日依強盜殺人罪嫌移送。

4月30日13時56分彰化警分局接獲柯婦陳屍在彰化市國聖路與防汛道路旁貨櫃屋內，組成專案小組偵辦，經檢察官率同法醫相驗、解剖，釐清死因是遭掐頸勒斃，排除性侵。警方調閱監視器，1日晚間22時許，在彰化市中山路的網咖內逮捕正在打電腦遊戲的陳嫌，陳曾在海軍陸戰隊服役，服役期間於2003年因妨害性自主被判刑10年入獄服刑，還有竊盜前科，出獄後居無定所，打零工、吸食強力膠，被列為治安人口。

陳嫌坦承殺害柯婦，脫褲子是為誤導警方辦案方向。警方調查，他3個月前在國聖附近得河岸地帶著狗狗遇到老婦人，婦人好心說「你自己都吃不飽了，狗狗我來幫你養」。4月30日下午陳嫌騎腳踏車經柯婦的農寮探望小狗，看到老婦以餿水飼養，暴怒「我以前都餵雞排，你把我的狗當豬嗎？」竟動手掐死老婦，又搶走皮包，拿走1950元現金，錢全拿去買香煙、零食、上網咖，已全花光。

陳男被逮後說「很後悔，對不起家屬，沒有性侵」。警方搖頭，陳嫌身高180公分，竟掐死不到160公分的瘦弱柯婦，還上網咖玩樂，「沒有人性，喪盡天良！」

(中國時報)