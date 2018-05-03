愛台北APP 不怕錯過垃圾車

2018年05月03日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

「愛台北」手機APP即日起推出垃圾清運到點提醒功能，民眾不但可清楚掌握居住地周邊各垃圾收運點及收運時間，還能依據住家距離，設定提早5至30分鐘垃圾車到點提醒，讓民眾不必再擔心忘了倒垃圾。

現代人生活忙碌，常常錯過垃圾車清運時間，忘記把垃圾拿出門丟棄，環保局環清科長黃寬助表示，為便利民眾倒垃圾，環保局與資訊局研發垃圾車到點提醒系統，並把這項功能納入「愛台北APP」當中。

民眾下載「愛台北APP」後，在APP首頁點選「垃圾清運」，進入即可查詢垃圾清運點、垃圾限時收受點、廚餘周三日收受點及各區清潔隊電話。

黃寬助說，在「垃圾清運點」裡可先過濾清運時段，鎖定能倒垃圾的時間所在地附近有哪些垃圾車收運地點，選擇清運點進一步設定提早5分鐘、10分鐘、15分鐘或30分鐘鬧鐘，往後在垃圾車抵達前手機都會發出提醒。

他表示，除增加到點提醒功能外，因應民眾有收運大型廢棄物的需求，在APP內也新增12區清潔隊服務電話，民眾只要依所在的行政區，點選APP中的轄區清潔隊電話，立即預約清運。

此外，「愛台北APP」還有許多市府的服務項目，譬如公廁地圖、公車資訊、空氣品質資訊、自來水費帳單及度數申報查詢、YouBike微笑單車站點位置、親子館預約、動物園地圖導覽和台北廣播電台。

(中國時報)