花博卡申辦破百萬 里幹事逐戶發放

2018年05月03日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市民專屬的花博卡已印製完成，2日起由里幹事逐戶發放，台中市交通局長王義川與花博吉祥物「樂虎」到后里關心發放情形。王義川表示，花博卡集便利、優惠於一卡，申辦相當熱烈，已突破100萬張，目前無申請截止期限，也不需任何費用，歡迎市民把握機會申請。

首位領卡的林錦松表示，很開心花博辦在后里，花博卡設計的圖案很好看，背面只有印姓名，不會有個資洩漏問題。「真的是望穿秋水！」墩北里民郭東城說，他自己沒有悠遊卡，也沒搭過公車，之後會持花博卡去看花博，還可搭公車趴趴走。

幫家人一起領取4張花博卡的張健謀表示，花博卡可以1日免費參觀3個花博園區，還可作為悠遊卡使用，家人也都樂意申辦。他最近得知去日本沖繩也能用悠遊卡，希望未來「一卡在手、走遍世界」，這是台中市民才有的福利。

王義川說明，花博卡預計發行300萬張，目前已收到101萬張申請書，將依申辦順序製卡及發卡。2月28日前申請的市民，即日起由里幹事發放，3月1日後自行至市府窗口申請的市民，7月2日後可憑身分證至戶籍地區公所領取。

王義川表示，花博卡可作悠遊卡使用，持卡即享台中市公車10公里免費，儲值可至便利商店小額消費；11月3日至2019年4月24日花博期間，憑卡可享「一日免費入園」，未來入園還有半價優惠，另有2千多家花博特約商店享折扣優惠。

(中國時報)