捍衛大學自主 成大人站出來

2018年05月03日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

教育部「拔管」風波越演越烈，成功大學15位現任老師、退休教職員籌組「成大人校園自主行動聯盟」，4日上午10點將在成大榕園綁黃絲帶，呼籲教育部尊重大學自治與學術自由。

繼台大、清大等公立大學陸續公開聲明，要求教育部尊重大學自主，成大教師會日前雖曾討論此事，但因意見分歧，內部未能凝聚共識，力挺大學自主的學者決自行串聯籌組「成大人校園自主行動聯盟」。

成大教職人數約1400位，成大人校園自主行動聯盟現也正透過發emai聯繫更多教職員加入；成大校長蘇慧貞同時兼任中華民國國立大學校院協會理事長，則已在28日晚發表聲明，指基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。

成大人校園自主行動聯盟發言人、成大測量系教授尤瑞哲表示，本周五除了綁黃絲帶也將宣讀宣言，因起步較晚，聯盟也疾呼，希望贊同這項訴求的教職員生、校友、退休教師及社會各界人士當天都能一起來響應，此外也與其他學校進行串聯，希望教育部能正視。

尤瑞哲強調，站出來並非針對挺或不挺管中閔，而是認為教育部這項行政措施已傷害大學自治及校園民主，此例一開，恐引發嚴重後果，不少大學校園為此感到不安。

尤瑞哲說，大學校長聘任從最初的官派，演變成兩階段聘任到目前採取一階段作法，也就是校方選出合適人選再送教育部聘任，既然學校依正常合法程序遴選校長，不管選出什麼人，教育部都不能對大學自治做出傷害。他說，遴選辦法確有缺失就改，也該有公共辯論空間。

他說，聯盟發起綁黃絲帶的理念，就是要捍衛大學自治與學術自由，他強調，大學自治正是學術自由的核心。面對台大學生發起罷課，尤瑞哲說，學生若為此事罷課，「我不反對但也不鼓勵。」化工系退休教授陳進成批教育部作法是走回頭路，他語重心長說，台灣民主一旦消失，存在價值也會消失。

至於兩岸學術交流，兩人認為這既已是常態，法規定義不清就該弄清楚，另也有些老師只是赴大陸進行短期交流，卻被掛名指稱兼課，不盡符實，這些都可再討論。

(中國時報)