捍衛大學自主 成大人站出來

繼台大、清大、交大等大學公開聲明，要求教育部尊重大學自主，成功大學也籌組「成大人校園自主行動聯盟」，4日將在成大榕園綁黃絲帶，圖為成大光復校區大門口「詩人」雕像，寓意文人精神面和沉思姿態，表達學者內心深沉思緒，格外發人深省。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

教育部「拔管」風波越演越烈，成功大學15位現任老師、退休教職員籌組「成大人校園自主行動聯盟」，4日上午10點將在成大榕園綁黃絲帶，呼籲教育部尊重大學自治與學術自由。

繼台大、清大等公立大學陸續公開聲明，要求教育部尊重大學自主，成大教師會日前雖曾討論此事，但因意見分歧，內部未能凝聚共識，力挺大學自主的學者決自行串聯籌組「成大人校園自主行動聯盟」。

成大教職人數約1400位，成大人校園自主行動聯盟現也正透過發emai聯繫更多教職員加入；成大校長蘇慧貞同時兼任中華民國國立大學校院協會理事長，則已在28日晚發表聲明，指基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。

成大人校園自主行動聯盟發言人、成大測量系教授尤瑞哲表示，本周五除了綁黃絲帶也將宣讀宣言，因起步較晚，聯盟也疾呼，希望贊同這項訴求的教職員生、校友、退休教師及社會各界人士當天都能一起來響應，此外也與其他學校進行串聯，希望教育部能正視。

尤瑞哲強調，站出來並非針對挺或不挺管中閔，而是認為教育部這項行政措施已傷害大學自治及校園民主，此例一開，恐引發嚴重後果，不少大學校園為此感到不安。

尤瑞哲說，大學校長聘任從最初的官派，演變成兩階段聘任到目前採取一階段作法，也就是校方選出合適人選再送教育部聘任，既然學校依正常合法程序遴選校長，不管選出什麼人，教育部都不能對大學自治做出傷害。他說，遴選辦法確有缺失就改，也該有公共辯論空間。

他說，聯盟發起綁黃絲帶的理念，就是要捍衛大學自治與學術自由，他強調，大學自治正是學術自由的核心。面對台大學生發起罷課，尤瑞哲說，學生若為此事罷課，「我不反對但也不鼓勵。」化工系退休教授陳進成批教育部作法是走回頭路，他語重心長說，台灣民主一旦消失，存在價值也會消失。

至於兩岸學術交流，兩人認為這既已是常態，法規定義不清就該弄清楚，另也有些老師只是赴大陸進行短期交流，卻被掛名指稱兼課，不盡符實，這些都可再討論。

(中國時報)

花博卡申辦破百萬 里幹事逐戶發… 垃圾大戰又缺水 澎湖民生陷危機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。