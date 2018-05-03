垃圾大戰又缺水 澎湖民生陷危機

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中國時報
／澎湖報導

澎湖正值觀光旺季，卻爆發垃圾大戰、缺水等民生問題，縣府啟動緊急因應機制搶救大作戰，除了積極洽商垃圾外運紓困，也動員烏崁海水淡化廠900噸備援應急。

4月初高雄市中區資源回收廠發生火災，離島澎湖縣遭受波及，原本代處理的垃圾停止外運，迄今超過2千噸的垃圾囤放轉運站，已直逼攔截網高度，垃圾滿為患，還以每天80噸持續增加中。縣府已緊急陳情環保署統籌協調，環保局也極力奔走求助各縣市伸援手度難關。

屋漏偏逢連夜雨，澎湖島今年仍不曾下過大雨，現有3座成功、東衛、興仁水庫已降至臨界點，幾乎快乾涸見底，目前澎湖地區每天約缺水2000噸，馬公市區已陸續出現供水不足而斷水等窘況。

水公司表示，澎湖現有2座海水淡化廠已全速運轉滿載供水，日產水量約1萬9100噸，深水井每日抽水供應3200噸，深井鹽水淡化750噸，但是仍然無法滿足民生用水需求，尤其目前觀光季遊客人潮多，粗估每天還缺水約2000噸。若再不降雨，不排除5月底將實施第一階段限水。

縣府緊急協調水公司，2日起率先啟用烏崁海水淡化廠900噸備援能量，同時全面盤點及評估已停抽深水井進一步利用的可能性，也建請中央協助興建中的4000噸海水淡化廠儘速完工。

(中國時報)

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