圖書館震壞 獅子會助重建

花蓮市中華國小在0206地震時受創，由於鄰近倒塌的雲門翠堤大樓，校內多處牆壁龜裂，造成總計1000多萬的損失，其中23年的老圖書館牆面龜裂、書櫃毀損，國際獅子會300F區第一時間表達願意認養援建，耗資70萬元重新整建，在2日重新啟用。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮市中華國小在0206地震時受創，由於鄰近倒塌的雲門翠堤大樓，校內多處牆壁龜裂，造成總計1000多萬的損失，其中23年的老圖書館牆面龜裂、書櫃毀損，國際獅子會300F區第一時間表達願意認養援建，耗資70萬元重新整建，在2日重新啟用。

花蓮大地震期間，中華國小雖去年進行耐震補強，建築體上大致有重大災情，體育館也在震災期間擔任災民臨時收容中心，外界皆誤以為學校無礙，中華國小代理校長陳碧華指出，但其實包括牆面龜裂、教學設備毀損等各處災情加起來，也超過千萬。

中華國小修復共分兩階段工程，一期工程由教育部提撥600多萬做教學設備修復，二期工程由內政部提撥600多萬進行補強工程，因圖書館是孩子們閱讀場所，若等工程發包，重建日期恐還需一段時間，國際獅子會300F區立即表達願意協助整修。

國際獅子會總計投入70萬元，幫助中華國小圖書館「改頭換面」，包括鋪設耐磨地板、牆面粉刷、訂做20組三種尺寸兒童桌椅及均贈約500冊圖書，睽違2個多月，中華國小圖書館終於再次開張。

教育處長劉美珍感謝國際獅子會300F區的善舉，她表示，閱讀可以看見世界，獅子會的善舉，是將世界帶給中華國小的孩子們，她也期勉學童透過閱讀累積知識、開拓視野，並對別人的幫助心存感激，未來也成為能回饋社會的人。

(中國時報)

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