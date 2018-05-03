藝師聯手學生 重現北港藝閣

北港媽祖遶境藝閣，首度結合布袋戲。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

北港媽祖遶境即將登場，2日由11名藝師率亞洲大學、雲林科大等24名學生，共同完成12組藝閣水車堵創作，將剪黏、糯米人偶、紙雕等工藝創作置於藝閣車周邊的水車堵櫥窗，並由人力拉車，重現早年最傳統的藝閣。

為迎接農曆3月19、20日北港媽祖遶境，雲林縣政府今年舉辦「北港藝鎮文化季」系列活動，其中最具代表性的「神工傳藝，美力藝閣」特展2日在北港文化中心開跑，藉由「解構藝閣」，讓民眾了解藝閣工藝的多樣性。

雲林縣政府祕書長黃玉霜表示，此次特展首度結合布袋戲與藝閣，邀請雲林在地神冠佛帽專家黃皇霖、布袋戲後起之秀方志銘、藝閣大師顏三泰、官將首臉譜彩繪專家黃志偉，攜手打造以布袋戲為主軸的藝閣車。

為了讓優質手工藝永續發展，主辦單位並與亞洲大學、雲林科技大學合作，由工藝師指導傳統技法，結合學生的新潮創意，共同創作12組藝閣水車堵作品。

廟宇彩繪藝師黃志偉說，他帶領4名學生泥塑彩繪，傳統廟宇彩繪讓學生們感受廟宇文化的特色，而學生天馬行空的創意，則讓藝閣水車堵有更多的新元素，可說是教學相長。

「神工傳藝，美力藝閣」特展，即日起至27日在北港文化中心展出；4日晚間7點將配合北港媽祖遶境，出動10台人力拉車藝閣與真人扮仙藝閣車，進行創意藝閣展演。

(中國時報)

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