尖美112百貨專櫃 2235萬拍出

2018年05月03日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

風光一時的尖美百貨10餘年前因母公司財務危機倒閉，欠稅2億5000餘萬元，自2002年起移送行政執行署高雄分署強制執行，現還欠稅2億餘元。1日百貨4、5樓供專櫃攤位使用的112筆區分建物以2235萬元拍出，由1人以底價得標。

位於大豐、大昌路口的尖美百貨於1993年底開幕，基地面積1300坪，當時還請到香港天王郭富城剪綵，頂樓21樓的360度旋轉餐廳另創造不少話題，但2000年因母公司尖美建設財務危機宣告倒閉，短暫7年乃是不少高雄人回憶。

尖美建設因滯欠營利事業所得稅及營業稅等約2億5000餘萬元，高雄分署自2002年起接獲高雄國稅局移送後展開強制執行，陸續追回4600餘萬元，地價稅及房屋稅經高雄市稅捐稽徵處移送執行，也還有3800餘萬元未能清償。

尚欠稅2億3000餘萬元的尖美建設1日由高雄分署針對4、5樓百貨樓層供專櫃攤位使用的112筆區分建物含基地持分進行拍賣，由1人投標以底價2235萬元得標，其他多筆土地及專櫃區分建物近期可望清理盤點後重啟拍賣。

高雄分署透露，尖美建設名下不動產在這10多年來，執行程序從未停過，迄今至少執行過近30次公開拍賣，雖然不乏有人打電話問過投標細節，但最後都不了了之，此次112筆區分建物拍出後，讓其他拍賣重燃希望。

(中國時報)