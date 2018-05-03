準台大人看拔管 多認不妥

2018年05月03日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

錄取台大的宜中學生，開心的與校長王垠（右三）合影。（胡健森攝）

台灣大學個人申請入學2日放榜，宜蘭高中共有5名同學錄取，蘭陽女中則有2人錄取。宜中錄取的5名學生，除了王昱盛，還有陳瑞笙（物理學系）、吳其錚（土木工程學系正取、物理治療學系備取）、曾暐翔（資訊工程學系）、林晨煦（資訊工程學系），蘭陽女中魏辰安同時錄取台大人類學系及經濟學系，另1名錄取學生是許嘉珈（外國語文學系正取、中國文學系備取）。

宜中蘭女7人錄取

雖然即將成為台大學生，卻因「拔管」可能發生開學典禮「沒有校長」的尷尬場面，這些準台大新鮮人也有話想說。宜中生曾暐翔說，台大沒有校長就如同「一個組織沒有頭」這是很嚴重的事情，自己的了解是台大遴選委員會已經選出管中閔當校長，卻被教育部「卡掉」，直言教育部如果干涉太多，又要更改校長「似乎不大好」。

蘭女學生許嘉珈說，「拔管」事件鬧得那麼大，恐怕還需要一段時間才會落幕，也讓人對未來感覺很不確定，她個人對管中閔沒有意見，但是突然就這樣被換下來好像不大合理，如果真的質疑有問題，也需要再找出一些憑據。

蘭女學生魏辰安則笑說，感覺「超酷、滿有趣的」，對於管中閔不是很了解，這件事情當然有政治因素，一個教育部長也因此被換掉，如果校長遴選程序上沒有問題，卻一直保持這樣的僵局，最後仍是得以政治力去解決此事。

僵局仍須政治解決

而魏辰安除了是台大人類學系及經濟學系的正取生，也錄取政大傳播學系、清大人文社會學院學士班，1人錄取了3校4系，十分優秀，還在考慮要選擇哪一所學校就讀，

宜中王昱盛除了是公共衛生學系正取生，另外也是生物產業機電工程系及工商管理學系科技管理組的備取生，他說填寫的3個系自己都很有興趣，不管最後錄取、選擇哪一個系，都會好好努力學習。

(中國時報)