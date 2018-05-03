前瞻髮夾彎 納入萬大線二期

2018年05月03日 04:11 中國時報 王思慧 、吳岳修／綜合報導 、吳岳修／綜合報導

選舉考量？新北市長朱立倫力爭的三環三線共8個捷運工程遭到中央打槍，但交通部2日卻送上近182億大禮，宣布萬大線二期計畫納入第二期前瞻軌道計畫特別預算中，外界認為這個髮夾彎政策是為蘇貞昌抬轎，對此交通部表示是經「滾動式檢討」而納入，新北市府及新北市長候選人侯友宜分別發出感謝聲明，也希望中央未來能將捷運汐止民生線、深坑輕軌、五股泰山輕軌等6項重要軌道建設一併納入前瞻計畫。

市府、侯友宜表感謝

行政院去年推出前瞻基礎建設計畫，包括高雄、桃園、台中、台南、基隆都爭取到軌道建設，新北市爭取的三環三線並未列入，原本今年3月交通部態度仍表示須循程序陳報，需補充調整，但日前綠營立委蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘拜會行政院長賴清德，交通部隨即在昨日宣佈將萬大線二期計畫納入第二期前瞻軌道計畫特別預算中，外界即盛傳髮夾彎政策是要幫民進黨新北市長參選人蘇貞昌抬轎。

對此交通鐵路改建工程局科長魏瑜表示，因萬大線已完成審查程序，加上地方有需求，且台北市與新北市政府對於萬大線第二期計畫已獲共識，滾動式檢討下，納入第二期前瞻軌道計畫特別預算編列，將送行政院審議。

交通部指出，萬大線二期計畫自萬大線第一期LG08站延伸，路線經土城、板橋、樹林、新莊後與新莊線迴龍站銜接轉乘，路線長度13.3公里，包含地下段2.8公里、高架段10.5公里，採中運量系統型式，計畫總經費由385.94億元增加為558.80億元，中央補助181.95億元，將納入前瞻特別預算於2019年和2020年編列，納入前瞻將可加速計畫執行。

盼6項建設一併補助

侯友宜獲悉後表示感謝，他說，軌道建設是進步國家指標，有助於改善交通、環保，促進產業發展與觀光，也是高齡化社會友善基礎建設，他也希望包括捷運汐止民生線、深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、捷運機場線增設A2a和A5a車站及鐵路地下化計畫延伸樹林等6項新北市軌道建設計畫，未來也能一併納入前瞻計劃補助。

新北市捷運工程局長趙紹廉表示，這6項軌道建設的經濟效益比及營運收支比皆大於1，自償率皆超過25％，符合中央法令規定門檻及經濟財源效益評估，其中汐止民生線可行性研究在2011年獲行政院核定，現已完成綜合規畫報告，並辦理第二期環評作業中，希望中央支持。

(中國時報)